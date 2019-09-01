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İsrail’i ayağa kaldıran “Bizim çocuklar”

01 Eylül 2019, Pazar 22:31
Katledilen Filistinli Muhammed’in hikÂyesini anlatan “Our Boys” (Bizim Çocuklar) dizisi İsrail’i ayağa kaldırdı.

Amerikan televizyon kanalı HBO ile İsrailli Kanal 12 televizyonunun sahibi Keshet firmasının ortak yapımı bir dizi İsrail’de tartışma konusu oldu. İsrailli üç yerleşimcinin Haziran 2014’te Doğu Kudüs yakınlarında kaçırdıktan sonra yakarak öldürdüğü 16 yaşındaki Filistinli Muhammed Ebu Hudayr’ın hikâyesini anlatan “Our Boys” (Bizim Çocuklar) dizisi gencin ailesinin yaşadığı acıyı bir kez daha gündeme getirirken, böyle bir yapımın ülke televizyonlarında yer almasına İsrailli siyasetçilerdense tepki geldi.

BİR SEMBOL

Independentturkish sitesinin haberine göre, dizinin yapımcılarından Hagai Levi verdiği bir röportajda, 10 bölümlük dizide neden Ebu Hudayr’ın hikâyesine odaklanıldığı sorusuna cevap verirken “Bu politik bir dizi ve olayları sadece sanatsal açıdan incelemekle kalmıyor; Ebu Hudayr ailesinin tasviri yalnızca yas tutan bir ailenin tasviri değil, aynı zamanda kedere gömülen ve istemeden politik bir figüre dönüşen özel bir kişinin daha kapsamlı bir hikâyesidir, bir semboldür” diye konuştu.

Netanyahu’dan boykot çağrısı

Filistinli gencin ölümüne dair yapımın Kanal 12’de yayımlanmasına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun tepkisiyse sert oldu. Programın yapımcılarından Keshet International firması ve bu şirkete ait Kanal 12 televizyonunu boykot etmeye çağıran Netanyahu, bu girişimin “antisemitik” ve “İsrail’e karşı iftira” olduğunu savundu.

Netanyahu ayrıca Ebu Hudayr’ın öldürülmesi öncesinde yaşandığı belirtilen bir saldırıda İsrailli üç gencin kaçırılıp öldürülmesine neden odaklanılmadığını da sorguladı. 

2014 işgaline bahane yaptılar

Ancak Netanyahu daha o sıralar Yahudi gençlerin ölümünü, önce yüzlerce Filistinlinin tutuklanmasına, ardından da 2014 Gazze işgaline bahane yapmakla suçlanmıştı. İsrail ordusunun söz konusu cinayetlerin ardından başlattığı saldırılarda aralarında 551 çocuğun bulunduğu yaklaşık bin 500 Filistinli sivil öldürülmüştü. 

50 gün süren 6 bin hava saldırısında Gazze’nin alt yapısının yanı sıra bölgede birçok ev yerle bir edilmişti.

Gencin annesi: Oğlumu televizyondan çıkarıp alabilmeyi isterdim

Oğlu Muhammed’i 5 yıl önce kaybeden Süha Ebu Hudayr ise dizinin ilk iki bölümünün yayımlanması sonrası Reuters’a verdiği röportajda, “Ekranın içine uzanıp oğlumu oradan çıkarabilmeyi çok isterdim” dedi. Konuşurken sesi titreyen anne, “Bu programı izlerken Muhammed kaçırıldığında yaşadığım acı dolu günlere döndüm” diye ekledi.  

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