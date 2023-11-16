İsrail’i eleştirenler susturulamaz

Harvard Üniversitesi’nin 100’den fazla öğretim üyesi, okulun yeni “Antisemitizmle Mücadele” girişimine tepki gösteren bir açık mektubu imzaladı.

13 Kasım’da Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gray’e hitaben yazılan mektupta üniversitenin ifade ve düşünce özgürlüğüne bağlılığı sorgulandı. Öğretim üyeleri, bağışçılardan, mezunlardan ve kampüs topluluğu üyelerinden gelen, İsrail’in Hamas’a karşı yürüttüğü operasyonları eleştiren öğretim üyeleri, öğrenciler ve personelin “susturulması” yönündeki baskıyı “hayretle” karşıladıklarını belirttiler. Akademisyenler, “Holokost tarihçisi Omer Bartov’un New York Times’ta “soykırım kastıyla” gerçekleştirilmiş “insanlığa karşı suç” anlamına gelebileceğini öne sürdüğü eylemlerle, bir milyondan fazla Filistinli evlerinden zorla çıkarılmış ve Gazze’de dört bini çocuk olmak üzere on binden fazla sivil katledilmişken, bu ifadeyi ille de söküp atma ve hatta yok etme anlamına gelecek şekilde ayırmak, bir üniversite politikası olarak tedbirsizce ve ahlaki liderlik eylemi olarak da fena halde yanlış bir değerlendirmedir. Sizi Harvard Üniversitesi’nde entelektüel özgürlüğün desteklenmesine yönelik dengeli bir taahhüt sunmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Seyhan Şentürk