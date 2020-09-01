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1 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

İsrail ile Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkese vardı

01 Eylül 2020, Salı 12:13
Gazze'nin yönetimini elinde bulunduran Hamas, geçen haftalarda kentte tırmanan gerginliğin ardından İsrail'le ateşkese varıldığını duyurdu.

Grubun Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar tarafından yapılan açıklamada, Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'nin arabuluculuk çabaları sonucunda İsrail'le ateşkese varıldığını dile getirdi.

Gazze halkına verdiği destekten ötürü Katar yönetimine teşekkür eden Sinvar, Gazze'nin İsrail saldırılarından önceki haline geri döneceğini kaydetti.

İsrail Kanal 13 Televizyonu, İsrail yönetimi ile Hamas arasında, "Gazze'den yanan balonlar gönderilmesinin durdurulması, Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarının açılması ve Gazze'deki avlanma yasağının kaldırılmasını" içeren bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İmadi dün yaptığı açıklamada, geçen haftadan bu yana İsrail ve Gazze'de taraflar arasında ateşkese varılması için bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

İsrail, 12 Ağustos'tan itibaren bölgeye akaryakıt girişini kesmiş, Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketi de bu nedenle 18 Ağustos'ta bölgedeki tek elektrik santralinde üretimin durduğunu açıklamıştı.

İsrail ayrıca abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınır bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerine yanan balonlar ve roketlerin gönderilmeye devam ettiği gerekçesiyle Filistinli balıkçıların avlanmasını da yasaklamıştı.

İsrail yönetimi, yanan balonlar gerekçesiyle Gazze'deki Hamas hedeflerine yönelik hava saldırılarını artırmıştı.

İtfaiye yönetimine göre son haftalarda Gazze'den İsrail tarafına atılan yanıcı balonlar nedeniyle 400'den fazla yangın meydana geldi.

Bir Hamas yetkilisi AFP'ye yaptığı açıklamada, yaklaşık iki milyon insanın yaşadığı kentte konuşlu diğer gruplarla da anlaşarak İsrail'e yönelik balon ve diğer saldırıların "tamamen durduğunu" aktardı.

Aynı kaynak, "Yakıt tedariki tekrar başlayacak ve elektrik santralı da salı gününden itibaren yeniden faaliyete geçecek." diye konuştu.

Euronews Türkçe

Etiketler: İsrail, Hamas, Gazze Şeridi, ateşkes
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