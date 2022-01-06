İsrail'in Batı Şeria'daki gözaltıları devam ediyor

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem: İsrail, 2021'de 71'i çocuk 319 Filistinliyi öldürdü Filistin Esirler Cemiyeti Basın Koordinatörü Emani Sarahne, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenlediğini belirtti. Sarahne, baskınlarda çoğunluğu Nablus, Tubas ve Ramallah kentlerinden olmak üzere 22 kişinin gözaltına alındığını aktardı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor. AA

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