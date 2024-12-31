İsrail’in hedefi bütün hastaneler

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef aldı. El-Ehli Baptist Hastanesi, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesini yakarak, hizmet dışı bırakmasıyla kuzeyde hizmet veren tek sağlık merkezi konumunda kalmıştı.

Vahşet karşısında dünya aciz

DSÖ’nün İsrail vahşeti raporu: Dehşete düştük - Doktor Kamacı: Tek kelimeyle soykırım gördüm

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze’deki sağlık sisteminin sistematik olarak çökertilmesi, sağlık hizmetine ihtiyaç duyan Filistinliler için bir “ölüm cezası” olduğu belirtilerek, bu dehşetin sona ermesi, sağlık hizmetlerinin korunması ve ateşkesin sağlanması çağrısı yapmıştı.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze şehri güneyindeki Zehra bölgesinde bulunan ve yaşlılar için rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan Vefa Hastanesi’ni de hedef aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi can verdi, bazıları ağır birkaç kişi de yaralandı. Saldırı sonucu hastanenin bazı bölümlerinde hasar meydana geldi.