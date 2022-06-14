"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İsrail’in işgali derhal sonlanmalı

14 Haziran 2022, Salı 14:00
BM, İsrail’in uluslararası hukuka riayet ederek Filistin’in işgalini sonlandırması için uluslararası camiaya yeni yollar araması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde kurulan İşgal Altındaki Filistin, Doğu Kudüs ve İsrail Üzerine Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail’in uluslararası hukuka riayet ederek Filistin’in işgalini sonlandırması için uluslararası camiaya yeni yollar araması çağrısında bulundu. BM İnsan Hakları Konseyinin 50. Oturumunda genel kurula hitap eden Komisyon Başkanı Navi Pillay, Komisyonun 7 Haziran’da Filistin’e dair yayımladığı raporda yer alan “İsrail’in Filistin topraklarını işgali ve Filistin halkına karşı ayrımcılığı devam ettirmesi, bölgedeki istikrasızlık ve çatışmanın temel nedenidir.” ifadesini yineledi. Pillay, yeni İsrail hükümetinin Filistin’in işgaline yönelik politikaları güçlendirmekten başka bir şey yapmadığını belirterek, “Batı Şeria’ya bağlı Mesafir Yatta bölgesindeki binlerce Filistinlinin zorla evinden tahliye edilebileceğine dair Yüksek Mahkeme kararı, işgal sürecini daha fazla tetiklemiştir.” dedi.

Uluslararası camiaya çağrı

Filistin’deki hak ihlallerini araştırmak üzere Komisyonun İsrail hükümetiyle temasa geçmeye çalıştığını vurgulayan Pillay, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarına Komisyonun erişimini sağlamayı reddettiğini kaydetti. Pillay, BM’nin İsrail hakkındaki kararlarının uygulamaya geçememesinin, İsrail’in Filistin’deki sistematik şiddetinin tekrarlanmasına sebep olduğunu belirtti ve “İsrail’in bundan önceki komisyonların bulgu ve tavsiyelerini uygulama yönünde somut adımlar atmayı reddetmesi nedeniyle uluslararası camia, İsrail’in uluslararası hukuka riayet etmesini sağlamak için yeni yollar aramalıdır.” değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası camianın şimdiye kadar İsrail işgalini sonlandırmaya yönelik ciddi adımlar atamadığının altını çizen Pillay, “İşgal derhal sonlanmalı, Filistin ve İsrail’deki herkese, komşularıyla birlikte barış ve güvenlik içinde yaşama dahil bütün hakları, herhangi bir ayrım yapılmadan temin edilmelidir.” çağrısını yaptı.

AA

Okunma Sayısı: 216
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni Asya'ya neden ilan vermiyorsunuz?

    Yunan Milletvekili Grigoriadis: Bizi kullanıyorlar, Yunanistan devasa bir ABD üssüne dönüştü

    'Türkiye ile diyaloğu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum'

    Milli Takım namağlup devam ediyor

    Zelenskiy'den ABD'nin eleştirisine tepki

    Selimiye’de kapsamlı restorasyon sürüyor

    Ekonomik kriz tercihleri etkileyecek

    Meksika'da 5 kişide daha maymun çiçeği virüsü gözlemlendi

    İş yapmadan maaş alanlar bütçeye yüktür

    AKP’ye kendi çocukları bile oy vermeyecek

    Cumhurbaşkanına hakaretten 48 bin soruşturma

    Ukrayna’da 55 ülkeden savaşçı var

    Akşener: Halk faturayı sandıkta kesecek

    İki başkana kesin ihraç

    İsrail’in işgali derhal sonlanmalı

    'Savaşın bedeli Ukrayna için çok ağır ve korkunç'

    ABD - Californiya'da yeniden yangın alarmı: 2500 ev tahliye edildi

    'Polise tokat atılması çok çirkin, dokunulmazlığın kaldırılması ve gereken cezanın verilmesi gerekir'

    Haftalık Koronavirüs Tablosu açıklandı

    Yüz binlerce öğrenci hafta sonu yapılacak YKS'ye odaklandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni Asya'ya neden ilan vermiyorsunuz?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bir ihtida hikâyesi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bölücülük ve gericiliğin çaresi Risale-i Nur
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbecilere rahmet okunmuyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Çarklar nasıl dönecek?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Yeni Asya, vazifesini yapıyor
    Genel

    Yunan Milletvekili Grigoriadis: Bizi kullanıyorlar, Yunanistan devasa bir ABD üssüne dönüştü
    Furkan Alyakut

    Yapay zekâ dünyanın sonunu getirir mi?
    Cevher İLHAN

    “Yalana fazla revaç veren propaganda-i siyaset”…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.