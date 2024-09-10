"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EYLÜL 2024 SALI - YIL: 55

İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi için uluslararası soruşturma çağrısı

10 Eylül 2024, Salı 10:08
Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, "ABD ve uluslararası toplumu, bu kurbanlar için adaleti sağlamak üzere harekete geçmeye ve suçlulardan hesap sormaya çağırıyoruz." dedi.

Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, 76 yıldır cezasızlıkla hareket eden İsrail'in son olarak işgal altındaki Batı Şeria'da ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürdüğünü belirterek, suçlulardan hesap sorulması için ABD ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Büyükelçi Zomlot, 6 Eylül'de Türk-Amerikan vatandaşı Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin konuştu.

İsrail'in 76 yıldan bu yana sadece Filistinlileri değil farklı milletlerden vatandaşları da "cezasızlık" anlayışıyla öldürdüğüne dikkati çeken Zomlot, bunların arasında ABD, İngiltere ve Türkiye vatandaşlarının da bulunduğunu kaydetti.

Zomlot, "ABD, bırakın Filistin halkını, kendi vatandaşlarını öldürenlerden bile hiçbir zaman hesap sormadı. Dolayısıyla bu, ordusunun tam desteğini alan yerleşimci şiddetinden ve terörizminden Filistinlileri korumak için orada bulunan ve adalet için mücadele eden 26 yaşındaki barış aktivisti (Ayşenur Ezgi Eygi) dahil İsrail'in kimi öldürmek isterse serbest olduğunun ortaya çıktığı andır." dedi.

Türk aktivist Eygi'nin ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Büyükelçi Zomlot, "ABD ve uluslararası toplumu bu kurbanlar için adaleti sağlamak üzere harekete geçmeye ve suçlulardan hesap sormaya çağırıyoruz çünkü İsrail bunu asla yapmayacak." diye konuştu.

Zomlot, İsrail'in 70 yılı aşkın süredir işlediği herhangi bir suçtan ötürü hesap vermediğine işaret ederek, "İsrail, asla kendini soruşturmayacak. Asla savaş suçu işlediklerine dair bir karara varmayacak. Bu yüzden uluslararası hesap verebilirlik olmalı." ifadelerini kullandı.

"Adalet yerini bulmuyor çünkü İsrail işlediği suçları örtbas ediyor"

Büyükelçi Zomlot, İsrail askerlerinin, aktivist Eygi’den önce 16 Mart 2003'te de Amerikalı aktivist Rachel Corrie'yi, 13 Ocak 2004'te İngiliz foto muhabiri Tom Hurndall'ı ve 11 Mayıs 2022'de Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Filistin asıllı ABD vatandaşı Şirin Ebu Akile'yi öldürdüğünü hatırlattı.

İsrail'in bu zamana kadar öldürdüğü hiçbir uluslararası aktivistten ötürü hesap vermediğini vurgulayan Zomlot, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdiye kadar hiç kimsenin sorumlu tutulduğunu görmedik. Adalet yerini bulmuyor çünkü İsrail işlediği suçları örtbas ediyor. İşte bu yüzden diyoruz ki sadece UCM gibi uluslararası bağımsız bir soruşturma olabilir. Sadece uluslararası hesap verebilirlik umut olabilir."

İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu.

İsrail askerleri, 6 Eylül'de, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarının genişletilmesine karşı düzenlenen barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu dillerinde çift dal yapan Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu. Ölümü yerel ve uluslararası toplumda öfke ve hesap sorma taleplerine yol açtı.

Antalya'da 1998'de doğan Eygi, bir yaşından küçükken ailesiyle ABD'nin Seattle şehrine taşınmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 305
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    10.9.2024 10:47:57

    "Dördüncü Tabaka-i Hayat: Şüheda hayatıdır. Nass-ı Kur'anla şühedanın, ehl-i kuburun fevkinde bir tabaka-i hayatları vardır. Evet şüheda, hayat-ı dünyevîlerini tarîk-ı hakta feda ettikleri için, Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayat-ı dünyeviyeye benzer, fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı Âlem-i Berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar.. yalnız kendilerinin daha iyi bir âleme gittiklerini biliyorlar.. kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar.. ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehl-i kuburun çendan ruhları bâkidir, fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet, şühedanın lezzetine yetişmez." Mektubat - 6 Şehidler ÖLMEZ. Cenabu Allah c.c, cümle Şühedaya gani gani Rahmet eylesin ve Aile efradına sabrı cemil ihsan etsin inşaallah. Amiiin.😭🇹🇷🇵🇸🙌🌹🤲🌹☝️🌙😪😭😥🕊🕊🕊🇪🇺🌍🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸

  • S.topuz

    10.9.2024 10:45:46

    Eeeeey İNSÂNİYETPERVERLER! Durdurun şu ZULÜM, YIKIM, YAKIM ve KATLİAM'ları! Yeter artık, yeteeeerrrr, yeteeeerrrr!... Kâtil başını ve avenelerini vurun hemen zincire ve atın Cehennemin Esfel-i Safilîne ebed müddet! ZÂLİMLER ve KÂTİLLER ve MÜNÂFIKLAR için yaşasın CEHENNEM, yaşasın ESFEL-I SÂFİLÎN! Yaşasın soğuk ve Beton duvarlar! 🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙😪😭😢😡😤🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸

  • S.topuz

    10.9.2024 10:45:24

    😪😭😢😡😤☝️🌙❤🙌🌹🤲🌹🕊Bunların gözü dönmüş, kudurmuş köpekler gibi! Firaunlaşarak, Suçlu veya Suçsuz ayırmadan, hiç gözünü bile kırpmadan, vicdansızca SAVUNMASIZ İnsanları katletmeye, yakıp yıkmaya devam ederek, etrafa ve tüm muhalif olanlara ve eleştirenlere de tehdit savurmaya devam ediyorlar, saldırıyorlar! Bunların bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfî uygulamaları sadece Gazzeliler ve Filistinliler için değil, bütün "İNSANLIK ve DÜNYA BARIŞI" için büyük bir "TEHLİKE ve TEHDİT" mahiyeti taşımaktadır! Tüm suçlular, Uluslar arası Mahkemede gerekli ceza ve müeyideyi HAK ettiği şekilde acele almalı! Yoksa herkes kafasına göre, gayr-ı Kanunî hareket edecek olursa, bunun sonu nereye varacağını hayal bile edemeyiz, pek korkunç olur. Akl-ı Selim sahibi olan Dünya âlem "Mercilere ve Siyasîlere" duyurulur! Aksi halde YARIN çoook geç olabilir, Allah muhafaza! 😥😭😪😤😡🙌🌹🤲🤲❤🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇵🇸🇵🇸🇵🇸Eeey Âlem-i İNSANLIK! Daha ne zamana kadar seyredeceksiniz?!.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Borrell: 1400 tır Gazze'ye girmek için bekliyor

İtalyan taraftarlar, İsrail'i protesto etti

İhtiyaç sahiplerinin borçlarını kapatıyorlar

Gazze’deki eğitim altyapısı çöktü

İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi için uluslararası soruşturma çağrısı

İsrail, Güney Afrika'ya baskı yapılmasını istemiş

Adayların yüzde 40’ı tercih yapmadı

Milli Takım, Uluslar Ligi 2. maçında İzlanda'yı 3-1 yendi

Her 5 çocuktan biri derin yoksulluk içinde yaşıyor

Filistin halkının yanındayım

Kaçak silahta ürküten tablo

Bu OVP ile halkın canı çok yanacak

Yapay zekâ: Kâinatta tesadüfe yer yok

Bu cinayetin de üstü örtülmesin

28 Şubat davasında ara karar açıklandı

İktidar sosyal yardımlara da göz dikti

Kenya'da okul yangını: 21 ölü

"Kırılmaların Sakçagöz, Yesemek ve Hacıpaşa faylarına doğru göç etmesi beklenir"

Ayşenur Ezgi Eygi’nin ailesinden ABD'ye bağımsız soruşturma talebi

En Çok Okunanlar

İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Söylem başka, eylem başka
Risale-i Nur'dan

İmanımızı taklitten tahkike çevirmeliyiz
M. Latif SALİHOĞLU

Darbecilerin Sivas’taki işkence kampı
Süleyman KÖSMENE

Vebal üzerimizedir
İbrahim Aktaşcı

Yeşil Bankerizm!
Genel

Adayların yüzde 40’ı tercih yapmadı
Nejat EREN

“Neme lâzım!”
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Cevher İLHAN

Tarımı tüketme politikası

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.