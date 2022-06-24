İsrail’in kazıları Aksa’yı tehdit ediyor

Hamas, İsrail’in işgal atlındaki Kudüs kentinde sürdürdüğü kazı çalışmalarıyla Mescid-i Aksa’yı tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Burak Duvarı ve Emevi Sarayları alanlarındaki kazı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Söz konusu kazı çalışmalarının Mescid-i Aksa’nın duvarları için doğrudan tehdit olduğu aktarılan açıklamada, “Kazı çalışmaları, Kudüs kentinde var olan İslami ve tarihi yapıları yok etme girişimidir.” denildi. Kudüs’teki kazıların tehlikeli sonuçlarından İsrail’in sorumlu tutulduğu açıklamada, Arap Birliği’nin yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ürdün, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı bahsi geçen kazılara karşı harekete geçmeye çağrıldı. AA

Okunma Sayısı: 223

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.