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24 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

İsrail’in kazıları Aksa’yı tehdit ediyor

24 Haziran 2022, Cuma 18:08
Hamas, İsrail’in işgal atlındaki Kudüs kentinde sürdürdüğü kazı çalışmalarıyla Mescid-i Aksa’yı tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Burak Duvarı ve Emevi Sarayları alanlarındaki kazı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Söz konusu kazı çalışmalarının Mescid-i Aksa’nın duvarları için doğrudan tehdit olduğu aktarılan açıklamada, “Kazı çalışmaları, Kudüs kentinde var olan İslami ve tarihi yapıları yok etme girişimidir.” denildi. Kudüs’teki kazıların tehlikeli sonuçlarından İsrail’in sorumlu tutulduğu açıklamada, Arap Birliği’nin yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ürdün, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı bahsi geçen kazılara karşı harekete geçmeye çağrıldı.

AA

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