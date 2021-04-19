İsrail, Filistin köyü Arakib'i bir kez daha yıktı

İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyünü bir kez daha yıkarak pek çok kişiyi evsiz bıraktı.

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi yaptığı açıklamada, ramazana rağmen İsrail güçlerinin köyde 186. kez yıkım gerçekleştirdiğini belirtti. Filistinli 22 ailenin yaşadığı Arakib köyünde yeni tip koronavirüs salgının başlamasından bu yana ise 11'inci kez yıkım yapıldığını ifade eden Turi, yıkılan yapıları en kısa sürede yeniden yapacaklarını söyledi. İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da yaptığı Arakib köyünde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor. İsrail yönetimi, köyün "yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini" iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

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