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İsrail işgalini özetleyen bir diyalog: ''Evini ben çalmasam başkası çalacak''

03 Mayıs 2021, Pazartesi 21:25
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde bir Yahudi, "evini ben çalmasam başkası çalacak" diyerek Muna el-Kerd isimli Filistinlinin evinden çıkmayacağını söyledi.

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde yıllar önce evlerinden çıkarılan ancak sürekli olarak evinin önüne giderek hakkını aramaya çalışan Kerd ile şu an o evde ikamet eden Yakup isimli Yahudi yerleşimci arasında geçen diyalog sosyal medyaya yansıdı.

Yayınlanan görüntüde, Kerd, evini işgal eden Yahudiye "Yakup, bu ev senin değil biliyorsun." diyerek karşı çıkıyor. Yahudi ise "Evet ama ben gitsem bile sen bu eve geri dönmeyeceksin. Bunun ne anlamı var. Bana neden bağırıyorsun, bunu yapan ben değilim." diyerek cevap veriyor.

Kerd'in "Sen benim evimi çalıyorsun" diye devam etmesi üzerine ise Yahudi, "Evini ben çalmasam başkası çalacak." diyor.

Kimsenin evini çalma izni olmadığını söyleyen Kerd'e Yahudi, "burası benim değil ki geri vereyim" diyerek cevap veriyor.

Şeyh Cerrah'taki Filistinliler İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 1956'dan beri yaşayan Filistinliler, bugün İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde, Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi ve UNRWA ile 1948'den sonra Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı yöneten Ürdün devleti arasında yapılan anlaşma çerçevesinde 1948'deki Nekbe'de (Büyük Felaket) mülteci konumuna düşen Filistinliler yaşıyor.

Yahudi yerleşimcilere ait örgütler ise Filistinlilerin bugün yaşadıkları Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki arazileri 1948'den önce satın aldıklarını iddia ediyor.

Ne olmuştu?

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazanmış durumda.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

İsrail mahkemesi son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 220 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

AA

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