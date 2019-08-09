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İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri Filistin'de barışı baltalıyor

09 Ağustos 2019, Cuma 16:14
İsrail'in aralıksız sürdürdüğü yasa dışı yerleşim birimi faaliyetleri, iki devletli çözüm önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor.

ABD yönetiminin desteğini arkasına alan İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimi faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Yüksek Planlama Kurulu, son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da 2 bin 300 yeni konut inşasını daha onayladı.

Yahudi yerleşim birimlerini genişletme çalışmalarının bir gün dahi durmadığına dikkati çeken Filistinliler, bu durumun 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulması önündeki en büyük tehditlerden biri olduğunu ve Batı Şeria'yı parçalanmaya ittiğini belirtiyor.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi Hareketi de Tel Aviv yönetiminin son kararına tepki gösterdiği raporunda, "Yerleşim planlarının onaylanması, barış olasılığını ve iki devletli çözümü engellemeyi, Batı Şeria'nın bir kısmını veya tamamını İsrail'e ilhak etmeyi amaçlayan feci hükümet politikasının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin İsrail'e desteği

İsrail, yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme çalışmalarında en büyük desteği ABD'den alıyor.

Donald Trump 2017'de Başkanlık görevine başlayıncaya kadar ABD, Yahudi yerleşim birimlerini İsrail-Filistin meselesinde siyasi çözümün yolunu tıkayan bir engel olarak kabul ediyordu.

Ancak Trump'la birlikte Washington yönetimi, bu tutumundan uzaklaşıp Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerine göz yummaya başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı da Nisan 2018'de Doğu Kudüs ve Batı Şeria için "işgal altındaki topraklar" ifadesini kullanmayı bıraktı.

ABD'nin desteğiyle cesaretini artıran İsrail hükümeti ne olursa olsun yerleşim birimlerini boşaltmayacaklarını açıkladı ve daha da ileri giderek Batı Şeria'nın yüzde 60'ını İsrail'e ilhak etme tehdidinde bulundu.

İsrail'e göre uluslararası hukukun önemi yok

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor. Uluslararası hukuku önemsemeyen İsrail ise bazı Yahudi yerleşim yerlerini yasal, bazılarını ruhsatsız sayıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, "İsrail, ruhsatsız olarak kabul ettiği küçük Yahudi yerleşim birimlerini, büyük yerleşim yerlerine dahil ederek Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerine meşruiyet kazandırmaya çalışıyor." dedi.

Yahudi yerleşimcilerin, resmi makamlar ve yerleşimci sivil toplum kuruluşları tarafından desteklendiğine işaret eden Assaf, "Bu konuya ilişkin İsrail'in tüm kanunları ve girişimleri uluslararası hukuka aykırıdır." diye konuştu.

Assaf, Filistinlilerin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) İsrail'in ihlallerine karşı derhal soruşturma başlatması çağrısı yaptıklarını, Filistinli yetkililerin de yerleşim yeri konusuna karşı UCM başsavcısına kapsamlı bir dosya sunduğunu hatırlattı.

ABD'nin Yahudi yerleşim yeri inşası ve Batı Şeria'nın bazı bölümlerinin ilhak edilmesi konusunda İsrail'i teşvik etmesini de kınayan Assaf, "Bu ABD'nin suç ortağı olduğunun delilidir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: Filistin, İsrail, Batı Şeria, işgal
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