İsrail işgalinin devam etmesini kabul etmeyeceğiz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin İsrail işgalinin devam etmesini kabul etmeyeceğini ve İsrail uygulamalarına karşı sabırlarının kalmadığını belirterek, uluslar arası barış konferansı çağrısını yineledi.

Abbas, Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih’in kuruluşunun 57’nci yıl dönümünü münasebetiyle yaptığı ve Filistin resmî televizyonunda yayınlanan konuşmasında, “İsrail’e ve liderlerine, yerleşimcilerine ve fanatiklere, bedeli ne olursa olsun işgalinizin ve topraklarımızdaki yerleşimlerin devamını kabul etmeyeceğimizi söylüyoruz.” dedi. “Halkımızın yaklaşık 80 yıldır yaşadığı bu acı gerçekliğe sabrımız tükendi. Kudüs şehrinin karakterini ve kimliğini değiştirmek için koyduğunuz siste- matik uygulamaları, başta Mescid-i Aksa, Kıyamet Kilisesi ve Harem-i İbrahim Camii olmak üzere kutsal yerlerimize karşı saldırıları kabul etmeyeceğiz.” ifadelerini kullanan Abbas, Fetih’in kuruluş yıl dönümünün, İsrail işgalinin devam ettiği, ırkçılık, etnik temizlik ve organize terörizmin en çirkin politikalarının uygulandığı çok hassas ve zor koşullara denk geldiğini belirtti.