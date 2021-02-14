İsrail işgaliyle yüzleşmeye ilk adım

Dünya Müslüman Âlimler Birliği, seçim konusunda anlaşmaya varmasından dolayı Filistinlileri kutlayarak, seçimlerin “İsrail işgaliyle yüzleşmenin ilk adımı” olduğunu belirtti.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Filistinli grupların Kahire toplantıları sonucunda seçim konusunda anlaşmaya varmasından dolayı Filistin halkını kutladı. Dünya Müslüman Âlimler Birliğinin internet sitesinde yer alan açıklamada, seçimler için oluşan mutabakatın kazananının özelde Filistin halkı, genelde ise bütün İslâm âlemi olduğu ifade edildi. Karadaği açıklamasında, bütün Filistin halkını tebrik ederek, Filistin seçimlerinin “İsrail işgaliyle yüzleşmenin ilk adımı” olduğunu belirtti. Anlaşmanın sahada da harfi harfine uygulanması gerektiğini anlatan Karadaği, Filistin’de İsrail’e karşı direnişteki sorunların ve siyasî krizlerin çözülmesi için anlaşmanın sürmesi gerektiğini vurguladı.

‘Taviz kabul edilemez’

Filistinli bütün tarafları Kudüs ve Filistin meselesinde fedakârlıkta bulunarak ortak çalışma çabasıyla hareket etmeye çağıran Karadaği, “Filistin’de ya da İslâm âleminde hiçbir şerefli insan Kudüs ve Filistin’in diğer mübarek topraklarından taviz verilmesini kabul etmez.” ifadesini kullandı. Mısır’ın başşehri Kahire’de bir araya gelen Filistinli gruplar, yoğun uzlaşı toplantılarının ardından seçimlerle ilgili, 9 Şubat’ta anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.