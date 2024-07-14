İsrail katliama doymuyor

İsrail ordusunun, daha önce “güvenli olduğunu” iddia ettiği Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 90’a yükseldi.

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Gazze’deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı açıklamada, İsrail’in kuzeydeki Gazze kentinde yer alan Şati Mülteci Kampı’nda yeni bir “katliam” gerçekleştirdiğini, El-Ebyad Camisi’ni hedef aldığını söyledi. Basal, saldırıda 15 kişinin öldüğünü, çoğu ağır 20 kişinin yaralandığını belirtti.

Sağlık kurumları tehdit altında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Belhi, Ekim 2023’ten bu yana 480’i aşkın saldırıya maruz kalan Batı Şeria’daki sağlık kurumlarının tehdit altında olduğunu belirtti. Belhi, Batı Şeria’da sağlık sisteminin durumunu yakından incelemek ve yaşanan zorlukları değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklama yaptı. Birleşmiş Milletlerin X sosyal medya platformundan paylaşılan açıklamasında Belhi, Cenin kentinde 24 bin mültecinin yaşadığı bir kampı ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) ofis merkezini ziyaret ettiğini ve BM ekiplerinin sağlık hizmetlerini nasıl yürüttüğüne ilişkin bilgi aldığını kaydetti. Ziyareti sırasında sağlık sisteminde hızlı bir çöküşe tanıklık ettiğini aktaran Belhi, Ekim 2023’ten bu yana 480’i aşkın saldırıya maruz kalan Batı Şeria’daki sağlık kurumlarının tehdit altında olduğunu vurguladı.

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Filistinliler korkunç koşullarda yaşıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze’deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, İsrail’in Gazze kentini terk etmeye zorladığı Filistinlilerin, korkunç koşullarda yaşadığını söyledi.

Washington Post gazetesine konuşan Wateridge, bölgede tanıştığı ailelerin korkunç koşullarda yaşadığını, bomba ve kurşunlardan hasar almış binalara sığınmak zorunda kaldıklarını belirtti. Kadınların sağlık hizmeti alamadan, ilkel yöntemlerle travmatik doğumlar yapmak durumunda kaldığını belirten Wateridge, bölgede temiz suyun olmadığını ve kadınların kişisel hijyen ürünlerinden yoksun olduğunu gördüğünü aktardı. BM konvoyu kente yaklaşırken bazı Filistinli ailelerin yürüyerek bölgeden ayrıldıklarını gördüklerini söyleyen Wateridge, bu ailelerin kuvvetle muhtemel güneyde daha güvenli bir yere geçme arayışında olduğunu kaydetti.