İsrail kızdı!

01 Haziran 2021, Salı 14:00
Tel Aviv, Bahreyn ve Sudan’ın, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği ihlâlleri soruşturmak üzere bir komisyon kurulmasını öngören kararına verdiği destekten duyduğu memnuniyetsizliğini dile getirdi.
İsrail’in Yediot Ahronot Gazetesi’nde yer alan habere göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslar arası komisyon kurulması lehinde oy kullanan Manama ve Hartum’a, bunun “bölgede barışın teşvik edilmesine katkıda bulunmayan” bir adım olduğunu ve aksi halde oy vermelerinin beklendiğini iletti. Bakanlık, söz konusu iki ülkenin karar tasarısı lehinde oy kullanmasından dolayı memnuniyetsizliğini dile getirdi. Bahreyn ve Sudan, geçen yılın sonlarında İsrail’le normalleşme anlaşmaları imzalayan Arap ülkeleri arasında yer almıştı.
Söz konusu iki ülkenin BM İnsan Hakları Konseyinin İsrail aleyhindeki karar tasarısına destek vermesiyle Tel Aviv ile aralarında bir farklılık oluştuğu ifade ediliyor.
AA
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