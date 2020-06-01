İsrail Kudüs’te yıkıma devam edecek

İsrail’in, işgal altındaki Kudüs’te Filistinlilere ait 200 kadar iş yerini yıl sonuna kadar yıkmakta kararlı olduğu bildirildi.

Kudüs’teki Arap Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Kemal Ubeydat, Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya yaptığı açıklamada, Kudüs Belediyesinin İsrail hükümetindeki planlama komitesinin onayıyla şehirdeki Vadi el-Cevz semtinde bulunan sanayi bölgesinde yaklaşık 200 iş yerinin yıl sonuna dek yıkılması yönünde tebligat verdiğini söyledi. Yıkılmak istenen iş yerlerinin oto tamirhaneleri, ticarethaneler ve lokantalar olduğunu belirten Ubeydat, bölgenin Kudüs’ün en işlek yeri olduğuna dikkati çekti. Ubeydat, “Bu kararın hedefi, Kudüs şehrinin kimliği ve karakterini değiştirerek Yahudileştirme çabaları çerçevesinde işgal altındaki kentte Filistinlilere ait olan tek sanayi bölgesini ele geçirmektir.” dedi. İsrail yönetimi, devlet malı olduğu iddiasıyla Filistinlilerin mülkiyetindeki topraklara ve binalara gayrimeşru yöntemler kullanarak el koyuyor. Btselem İsrail İnsan Hakları Örgütünün verdiği bilgiye göre, İsrail yönetimi 2004’ten bu yana “ruhsat olmaması ya da İsrail devletinin mülkiyetinde” bulunduğu iddialarıyla Kudüs’te 1007 işletmeyi yıktı. AA

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