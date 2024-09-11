İsrail okul çağındaki 11 bin çocuğu katletti

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı, yeni akademik yılın başladığı Gazze’de 650 binden fazla çocuğun eğitim alamadığını, İsrail saldırılarında ağustos ayının sonuna kadar 11 bin 500’ü aşkın okul çağındaki Filistinli çocuğun can verdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, akademik yılın Gazze’de üst üste ikinci kez İsrail saldırıları nedeniyle 650 binden fazla Filistinli öğrencinin eğitimden mahrum olduğu bir dönemde başladığı belirtildi. Açıklamada, “Siyonist işgalci İsrail’in sürdürdüğü savaş Gazze Şeridi’nde Ağustos 2024’ün sonuna kadar 11 bin 500’den fazla okul çağındaki Filistinli çocuğun katledilmesine, on binlerce çocuğun yaralanmasına, engelli kalmasına ve psikolojik travma yaşamasına neden oldu.” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, İsrail ordusunun kasıtlı şekilde çok sayıda okulu ve eğitim binasını hedef aldığı bunların yüzde 92’sini de hizmet dışı bıraktığı kaydedildi.

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