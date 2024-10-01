İsrail saldırganlığı sınır tanımıyor

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’ın altyapısına yönelik sınırlı, bölgesel ve hedefli kara harekâtına başladığını duyurdu.

İsrail ordusuna bağlı topçu kuvvetleri, geniş çaplı bir operasyonla güney Lübnan’da uzun süreli ateş açtı. Lübnan ordusunun bir kara harekâtına hazırlık amacıyla ordunun sınırdaki mevzilerden 5 kilometre kuzeye çekildiği bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail’in kuzeyinde Lübnan sınırına yakın Metula, Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşim yerlerini kapalı askeri bölge ilan etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında “İsrail bizi kara operasyonları hakkında bilgilendirdi, bize bunların sınıra yakın yerlerde gerçekleştirilecek sınırlı operasyonlar olduğu söylendi” dedi. Gece saat 02.00’de açıklama yapan İsrail ordusu ise Lübnan’a kara harekâtı başlattığını resmi açıklamayla duyurdu. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını belirtti.

ABD’nin de rolü büyük

Hizbullah’ın iki numarası olarak bilinen Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, liderleri Hasan Nasrallah’ın İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından militan grup adına yapılan ilk açıklamayı gerçekleştirdi ve İsrail ordusunun kara saldırısı başlatması halinde buna hazır olduklarını bildirdi. “İsrail, Lübnan’ın tüm bölgelerinde, içinde İsrail saldırganlığının izleri olmayan tek bir ev kalmayana kadar katliam yapıyor” diyen Kasım, “İsrail sivillere, ambulanslara, çocuklara ve yaşlılara saldırıyor. Savaşçılarla savaşmıyor, aksine katliamlar yapıyor” ifadelerini kullandı. Kasım ayrıca “sınırsız askeri destekle kültürel, siyasi ve mali olarak İsrail’in ortağı” dediği ABD’nin de yaşananlarda rolü olduğunu söyledi.

Şam’a da saldırdı

Suriye medyası, İsrail’in, başkent Şam’a önceki gece saatlerinde hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Rejimin haber ajansı SANA’nın yerel saatle 2.51’de geçtiği haberinde, “Hava savunma sistemlerimiz bu gece üçüncü kez düşman hedeflere karşı koyuyor” ifadeleri yer aldı. Haberde, “Hava savunma sistemlerimiz füzelere ve dronlara karşı koydu ve çoğunu düşürdü. Saldırıda 3 sivil öldü, 9 sivil yaralandı, maddi hasar meydana geldi” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan rejim medyası, saldırıda Suriye Devlet Televizyonu’nda çalışan sunucu Safa Ahmed’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Diplomasi konuşmalı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ile Hizbullah arasında “derhal ateşkes sağlanması” çağrısını yineleyerek, “Daha fazla askeri müdahale durumu dramatik şekilde kötüleştirecektir ve bundan kaçınılmalıdır” dedi. Lübnan’daki son gelişmeler nedeniyle dışişleri bakanlarını toplantıya çağırdığını söyleyen Borrell, “Bu bir hakikat anıdır. Savaşın ortasında olan bu ülke için bir hakikat anıdır ve AB, çökme riskiyle karşı karşıya olan devlet kurumlarını korumak için kolektif bir taahhütte bulunmalıdır” dedi. Saldırılar nedeniyle milyonlarca insanın yerinden edildiğine dikkati çeken Borrell, “Artık silahlar susmalı, diplomasinin sesi konuşmalı ve herkes tarafından duyulmalıdır” dedi.