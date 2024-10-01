"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İsrail saldırganlığı sınır tanımıyor

01 Ekim 2024, Salı 17:00
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’ın altyapısına yönelik sınırlı, bölgesel ve hedefli kara harekâtına başladığını duyurdu.

İsrail ordusuna bağlı topçu kuvvetleri, geniş çaplı bir operasyonla güney Lübnan’da uzun süreli ateş açtı. Lübnan ordusunun bir kara harekâtına hazırlık amacıyla ordunun sınırdaki mevzilerden 5 kilometre kuzeye çekildiği bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail’in kuzeyinde Lübnan sınırına yakın Metula, Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşim yerlerini kapalı askeri bölge ilan etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında “İsrail bizi kara operasyonları hakkında bilgilendirdi, bize bunların sınıra yakın yerlerde gerçekleştirilecek sınırlı operasyonlar olduğu söylendi” dedi. Gece saat 02.00’de açıklama yapan İsrail ordusu ise Lübnan’a kara harekâtı başlattığını resmi açıklamayla duyurdu. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını belirtti.

ABD’nin de rolü büyük

Hizbullah’ın iki numarası olarak bilinen Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, liderleri Hasan Nasrallah’ın İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından militan grup adına yapılan ilk açıklamayı gerçekleştirdi ve İsrail ordusunun kara saldırısı başlatması halinde buna hazır olduklarını bildirdi. “İsrail, Lübnan’ın tüm bölgelerinde, içinde İsrail saldırganlığının izleri olmayan tek bir ev kalmayana kadar katliam yapıyor” diyen Kasım, “İsrail sivillere, ambulanslara, çocuklara ve yaşlılara saldırıyor. Savaşçılarla savaşmıyor, aksine katliamlar yapıyor” ifadelerini kullandı. Kasım ayrıca “sınırsız askeri destekle kültürel, siyasi ve mali olarak İsrail’in ortağı” dediği ABD’nin de yaşananlarda rolü olduğunu söyledi. 

Şam’a da saldırdı

Suriye medyası, İsrail’in, başkent Şam’a önceki gece saatlerinde hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Rejimin haber ajansı SANA’nın yerel saatle 2.51’de geçtiği haberinde, “Hava savunma sistemlerimiz bu gece üçüncü kez düşman hedeflere karşı koyuyor” ifadeleri yer aldı. Haberde, “Hava savunma sistemlerimiz füzelere ve dronlara karşı koydu ve çoğunu düşürdü. Saldırıda 3 sivil öldü, 9 sivil yaralandı, maddi hasar meydana geldi” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan rejim medyası, saldırıda Suriye Devlet Televizyonu’nda çalışan sunucu Safa Ahmed’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Diplomasi konuşmalı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ile Hizbullah arasında “derhal ateşkes sağlanması” çağrısını yineleyerek, “Daha fazla askeri müdahale durumu dramatik şekilde kötüleştirecektir ve bundan kaçınılmalıdır” dedi. Lübnan’daki son gelişmeler nedeniyle dışişleri bakanlarını toplantıya çağırdığını söyleyen Borrell, “Bu bir hakikat anıdır. Savaşın ortasında olan bu ülke için bir hakikat anıdır ve AB, çökme riskiyle karşı karşıya olan devlet kurumlarını korumak için kolektif bir taahhütte bulunmalıdır” dedi. Saldırılar nedeniyle milyonlarca insanın yerinden edildiğine dikkati çeken Borrell, “Artık silahlar susmalı, diplomasinin sesi konuşmalı ve herkes tarafından duyulmalıdır” dedi.

AA

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meclisi halktan kopardılar

    Keyfi gözaltılar mağduriyet yaşatıyor

    Üretimsizlik ithalatı coşturdu

    Tetikçiden tetik işareti

    Köprü ve otoyol garanti tutarlarına kur zammı

    Yoksulluk sınırı 65 bine dayandı

    Uzun: Meclisin gündemi milletin gündemi olmalı

    Maldivler de İsrail'e karşı açılan soykırım davasına "müdahil" oluyor

    YouTube'a zihin sağlığı sorunlarını artırdığı iddiasıyla dava açıldı

    İran, İsrail’e balistik füzeler ateşledi - Tel Aviv'de sirenler çaldı

    ABD'deki Helene Kasırgası'nda 133 kişi öldü

    İsrail saldırganlığı sınır tanımıyor

    Lübnan'da hiçbir şekilde kara saldırısı görmek istemiyoruz

    Avustralya, İslamofobiyle mücadele için özel temsilci atadı

    Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e gök gürültülü sağanak uyarısı

    İsrail, Lübnan'ı karadan işgal saldırılarına başladı

    İsrail devlet şirketiyle ortak fuar

    Gazze’de 359 günde 41 bin Filistinli katledildi!

    Okullardaki temizlik sorunu halk sağlığı sorununa dönüştü

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zalimlerin zulmüne taraf olunmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Isparta mevlidi
    Ali FERŞADOĞLU

    O zaman niçin Risale-i Nur’lar camilerde yok!?!
    Ahmet BATTAL

    Rekabet Kurulu’nun dikkatine…
    Rüstem GARZANLI

    Musibetler etrafımızı sarmış
    Süleyman KÖSMENE

    Isparta’da sevinç gözyaşları
    Risale-i Nur'dan

    Şükür ve hamd doğrudan doğruya Ona aittir
    Ahmet Said Aydil

    Yeis, kriz ve sonrası
    Genel

    Yoksulluk sınırı 65 bine dayandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.