İsrail saldırılarını uçurtmayla unutmaya çalıştılar

Gazze’de onlarca çocuk, 11 gün süren İsrail saldırılarının olumsuz psikolojik et-kileriyle mücadele etmek amacıyla sahil şeridinde uçurtma uçurdu.

Filistin Kadın Kalkınma Araştırmaları Derneğinin “Ey Özgürlük” ismiyle düzenlediği faaliyette 50 uçurtma gökyüzüyle buluştu. Faaliyetin koordinatörü Alye Ebu Meryem, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının çocuklar ü- zerindeki psikolojik etkilerini hafifletme fikrinden hareketle bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi. Faaliyetin çocukların kendine güveninin artmasına ve güven duygusu hissetmelerine yardımcı olduğunu belirten Ebu Meryem, faaliyete 50 uçurtma ve 50 çocuğun katıldığını, her bir uçurtmanın üzerine işgal altındaki bir kent ya da köyün isminin yazıldığını aktardı. İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 10 Mayıs’ta başlattığı saldırılar Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs’ta sona ermişti. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 66’sı çocuk, 39’u kadın olmak üzere 254 Filistinli vefat etmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti. AA

Okunma Sayısı: 390

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.