İsrail Savunma Bakanı: Ahlâk dersine ihtiyacımız yok

İsraİl Savunma Bakanı Yoav Gallant, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail’in Soykırım Sözleşmesi kapsamında yasaklanan fiilleri işlemesini önlemesine ve gerekli tedbirleri almasına hükmetmesine tepki gösterdi.

Seyirci kalmadık, kalmayacağız

'Uluslararası Adalet Divanının kararı İsrail’in kaçış sürecini sonlandırdı'

'Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı uluslararası hukuk açısından bir zafer' Gallant, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Afrika’nın İsrail’in Gazze’de işlediği suçlar hakkında soykırım davası açmasını “Yahudi karşıtlığı” olarak niteledi. UAD’ın aldığı kararla “beklenenin ötesine geçtiğini” öne süren Gallant, “İsrail devletinin, teröristlerle Gazze’deki sivil halk arasında ayrım yapması için ahlak dersi verilmesine ihtiyacı yok.” ifadesini kullandı. Adalete ilişkin yorumlarda bulunan Gallant, Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana 11 binden fazla Filistinli çocuğun öldürüldüğü saldırıları gerçekleştiren, İsrail ordusunun “ruhunda adaletin bulunacağını” savundu. AA

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