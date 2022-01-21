İsrail Savunma Bakanı koronavirüse yakalandı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Koalisyon hükümetindeki Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz, Kovid-19'a yakalandığını sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Gantz, yaptığı paylaşımda "Benim de Kovid-19 testim pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum çünkü aşı oldum. Bir süre görevimi evimden sürdüreceğim. Sağlıklı kalın, talimatları takip edin ve aşı olun." ifadelerini kullandı. Omicron varyantı İsrail'i giderek etkisi altına alırken, Başbakan Naftali Bennett 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, yeni dalgada nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının Kovid-19'a yakalanabileceğini bildirmişti.

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