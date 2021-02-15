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16 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 51

İsrail, Şeyh Salah’ın hücre cezasının 6 ay uzatılmasını talep etti

15 Şubat 2021, Pazartesi 22:00
İsrail Cezaevleri İdaresi’nin İsrail mahkemesinden, halihazırda hapis cezasını yatan Filistin 1948 İslami Hareketi’nin yasaklı kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah’ın hücre cezasının 6 ay daha uzatılması talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

Şeyh Salah’ın Avukatı Halid Zabarka, yaptığı açıklamada, ŞABAS’ın İsrail mahkemesine Şeyh Salah’ın hücre cezasının 6 ay daha uzatılması talebinde bulunduğunu ve İsrail mahkemesinin de bu konuyu görüşmek üzere 24 Şubat’ta toplanacağını belirtti.

ŞABAS’ın Şeyh Salah’ın İsrail güvenliğini tehlikeye attığını, etkin bir şahsiyet olduğu ve diğer tutukluları etkilediği yönündeki gerekçelerle böyle bir talepte bulunduğunu ifade eden Zabarka, “Hücre cezası bir çeşit psikolojik işkence yöntemidir. Öyle ki; Şeyh’ten hapisteyken bile korkuyorlar.” dedi.

Zabarka, Şeyh Salah’ın İsrail makamlarına kesinleşen hapis cezasını çekmek üzere teslim olduğu 16 Ağustos 2020’den bu yana hücrede kaldığına dikkati çekerek, “Şeyh Salah'a karşı yapılanlar herhangi bir yasaya dayanmıyor, ancak özellikle Kudüs şehri ve Mescid-i Aksa ile ilgili olarak onun siyasi ve dini yaklaşımı nedeniyle onu cezalandırıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, hakkındaki hapis cezasına yapılan itirazın İsrail mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine 16 Ağustos 2020’de 17 aylık fiili hapis cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim olmuştu.

İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarındaki Celme Hapishanesi idaresine teslim olan Şeyh Salah’ı yüzlerce seveni uğurlamıştı.

Hayfa Merkezi Mahkemesi, 16 Temmuz 2020’de savunma heyetinin hapis cezasına itirazını reddederek, Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasına 16 Ağustos'ta başlamasına hükmetmişti.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 10 Şubat'ta görülen duruşmada, Salah'ı yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkum etmişti.

Mahkeme, daha önceki 11 aylık tutukluluk sürecini göz önünde bulundurarak Şeyh Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirmesine ve 25 Mart'ta cezaevine teslim olmasına hükmetmişti.

Ancak Salah'ın avukatı Zabarka, ülkede yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'ta Şeyh Salah'ın hapis cezasının ertelenmesi için başvuruda bulunduklarını ve mahkemenin talebi olumlu karşıladığını duyurmuştu.

Filistin 1948 İslami Hareketi

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1993'te imzalanan Oslo Barış Anlaşması, Filistin 1948 İslami Hareketi içinde bölünmeye yol açtı. Anlaşmayı destekleyenler ile buna karşı çıkanların anlaşmazlıkları nedeniyle Hareket, 1996’da "Kuzey Kanadı" ve "Güney Kanadı" olmak üzere ikiye ayrıldı.

Şeyh Salah, 1996'da yaşanan bu ayrılıktan sonra kuzey kanadın başkanı seçilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadını Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

AA

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