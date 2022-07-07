"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İsrail: Türkiye ile 71 yıl sonra havacılık anlaşması imzalanacak

07 Temmuz 2022, Perşembe 12:06
Türkiye ile İsrail arasında 71 yıl sonra havacılık alanında anlaşma imzalanacağı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1951'den bu yana ilk kez ilişkileri güçlendirecek ve İsrailli hava yolu şirketlerinin Türkiye'ye uçuşlarının yeniden başlamasını sağlayacak yeni bir ikili havacılık anlaşması bugün imzalanacak.

Açıklamada, anlaşma kararının, "İsrail Sivil Havacılık Otoritesi ile Türk kurumları arasındaki görüşmelerin ve Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli ile Türk mevkidaşı arasında birkaç ay önce yapılan görüşmenin ardından geldiği" belirtildi.

Buna göre, iki ülke arasındaki anlaşmanın bir parçası olarak Türk şirketlerinin İsrail'e uçuşlarının yanı sıra İsrailli şirketlerin Türkiye'deki çeşitli noktalara uçuşları yeniden başlayacak.

İsrail Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli’nin sözlerine de yer verilen açıklamada, İsrailli Bakan, "Havacılık ilişkileri İsrail'in ekonomik kalkınması ve İsrail'in bölgesel konumunu korumak için stratejik bir araçtır." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pakistan'da ölü sayısı 43'e yükseldi

    MSB: Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı

    Srebrenitsa'da "ölüm yolunda" Barış Yürüyüşü başlıyor

    İsrail: Türkiye ile 71 yıl sonra havacılık anlaşması imzalanacak

    Boris Johnson'ın istifa edeceği açıklandı

    İngiltere'de hükümetten 54 kişi istifa etti: Bakanlar art arda istifa kararı aldı

    İsveç Başbakanı: PKK sadece İsveç'in değil AB'nin de terör örgütleri listesinde

    Asgari ücret genel ücret oldu

    '1-2 saniyelik uyku, dalgınlık hali bile tehlikeli'

    Kâinatın sırlarını anlama yolunda yeni keşifler

    8 askeri öğrenciye daha tahliye

    AKP çekirdek seçmenini de kaybediyor

    Maaşlar açlık sınırından çıkarılmalı
    📷

    Yurt dışı kurban kayıtları devam ediyor

    İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Yardımcısı gözaltına alındı

    DSÖ Genel Direktörü: Son 2 haftada küresel vaka artış oranı yüzde 30

    Sokağa çıkmak artık lüks oldu

    Konya'da hastanedeki silahlı saldırıdan acı haber

    Boris Johnson istifa baskısı altında

    AB'den Tacikistan'da yatırım kararı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Yurt dışı kurban kayıtları devam ediyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Genel af mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    8 askeri öğrenciye daha tahliye
    Risale-i Nur'dan

    Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif
    Ahmet BATTAL

    Pratik hukukta metot
    Rüstem GARZANLI

    “Önce iman, sonra namaz"
    Faruk ÇAKIR

    Güzel haber, güzel örnek
    Osman ZENGİN

    İsmail Yeken’e rahmetler diliyorum
    Genel

    Asgari ücret genel ücret oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.