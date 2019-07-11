FİLİSTİN DRAMINI “ÇAĞIN EN BÜYÜK AHLÂKÎ SORUNU” OLARAK NİTELEYEN MANDELA’NIN TORUNU: “FİLİSTİN SATILIK DEĞİLDİR.”

ADALETİN PAZARLIĞI OLMAZ

İslam İşbirliği Teşkilatı öncülüğünde BM’nin Cenevre Ofisinde düzenlenen sempozyumda konuşan Mandla Mandela, “Filistin satılık değildir. Özgürlük, adalet, eşitlik ve barış müzakere dahi edilemez” dedi.

DEŞİFRE ETMEYE DEVAM

Dedesİnİn Filistin sorunu için “çağın en büyük ahlakî sorunu” dediğini aktaran Mandela, İsrail vahşetine sessiz kalınamayacağını belirtti ve STK’lara çağrı yaptı: “İsrail’in insanlık suçlarını deşifre etmeyi sürdürün.”

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İsrail vahşetine sessiz kalınamaz

Güney Afrika'nın ilk siyahÎ Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela, İsrail'in "vahşetine" karşı sessiz kalınamayacağını söyledi.

Güney Afrika'nın ilk siyahî Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela, İsrail'in, Filistinlilere karşı "vahşetine" sessiz kalınamayacağını belirterek, "Kudüs ve Batı Şeria'nın işgalini meşrûlaştırmaya çalışan hiçbir referansı kabul etmemeliyiz. Filistin satılık değildir. Hürriyet, adalet, eşitlik ve barış müzakere dahi edilemez." dedi. İslâm İşbirliği Teşkilâtı'nın (İİT) öncülüğünde Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, Filistin konulu sempozyum düzenlendi. İİT Genel Sekreterliği Filistin ve Kudüs İşleri Bölümü Direktörü Ali Goutali, burada yaptığı konuşmada, "İsrail'in ırkçı işgalini ve adaletsizliklerini sona erdirmek için başta BM İnsan Hakları Konseyi olmak üzere uluslar arası toplum, somut adımlar atmalı ve kararlar almalıdır." ifadesini kullanarak, "İsrail'in ırkçı kanunlarını, politikalarını ve eylemlerini", dünya kamuoyuna teşhir etmeyi sürdüreceklerini vurguladı. İsrail'deki insan hakları suçları ve ihlallerine karışan suçluların cezalandırılması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Goutali, İsrail'e, bir an evvel Filistin'deki işgaline son vermesi ve ırkçı politikalarından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

"İsrail'i deşifre etmeye devam edin"

İşgal altındaki Filistin topraklarında her gün süregelen İsrail'in ırkçı ayrımcılığına karşı tüm STK'ların farkındalık oluşturmaya devam edeceğine olan inancını dile getiren Mandela, STK'lere, sosyal medya platformlarından, "İsrail'in, Filistinlilere karşı uyguladığı acımasız tutumunu, insan hakları ihlâllerini ve insanlığa karşı suçlarını" deşifre etmeyi sürdürme çağrısı yaptı.Mandela, İsrail hapishanelerinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu siyasî tutukluların serbest bırakılması için uluslar arası toplumun daha fazla sesini yükseltmesini istedi. Dedesinin, Filistin sorunundan “zamanımızın en büyük ahlaki sorunu” olarak bahsettiğini dile getiren Mandla Mandela, İsrail'in "vahşetine" karşı sessiz kalınamayacağını belirtti. Mandela, 7-8 yaşındaki Filistinli çocukların İsrail tarafından tutuklanmasına ses çıkarmayan ülkelere de tepki göstererek, "Bu çocukların acilen serbest bırakılmasını öngören kampanyaları desteklemeliyiz." diye konuştu.