İsrail vahşi katliamlarına devam ediyor

İsrail, Gazze’de okulları hedef alarak vahşice katliamlarına devam ediyor.

Hamas, Gazze Şeridi’nde yerinden edilen sivillerin sığındığı iki okula hava saldırısı düzenleyen ve 30 sivilin ölümüne sebep olan İsrail’in “vahşice katliamlarına devam ettiğini” açıkladı.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “Terör işgal ordusu, savaş uçaklarıyla Gazze şehrinin batısındaki Nasr ve Hasan Selame okullarını hedef alarak Filistin halkına yönelik vahşice katliamlarına devam ediyor.” ifadelerine yer verildi. İsrail’in katliamlarla Gazze halkını korkutmayı ve göçe zorlamayı hedeflediğine işaret edilen açıklamada, Filistin halkının “kaya gibi kararlılığı ve direnişiyle” İsrail’in planlarını boşa çıkaracağı ifade edildi. İsrail’in sivillere yönelik soğukkanlılıkla katliam gerçekleştirdiğini belirten Hamas, uluslararası topluma, Arap ve İslam ülkelerine Filistinlilere yönelik işlenen suçların durdurulması ve “faşist faillerin yargılanması” çağrısında bulundu.

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Ölenlerin % 80’i çocuk

Gazze’deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail’in, Nasr Mahallesi’nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hasan Selame ile Nasr okullarına düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 30 Filistinlinin öldüğünü çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

“Katliamda hayatını kaybeden ve yaralananların yüzde 80’inin çocuk olduğunu” kaydeden Basal, İsrail’in Nasr ve Hasan Selame okullarında kelimenin tam anlamıyla bir katliam gerçekleştirdiğini; Gazze kentindeki manzaranın çok zor ve trajik olduğunu ifade etti. Gazze - aa

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Papa’dan Orta Doğu çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Orta Doğu’daki gerginliği endişeyle takip ettiğini belirterek bölgedeki “kanlı ve şiddetli çatışmaların daha da yayılmamasını umduğunu” bildirdi. Vatikan’ın resmi yayın organlarından Vatican News sitesinin haberine göre, Papa, Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı’nda her pazar icra edilen Angelus duasından sonra konuştu. Papa, hedef gözetilerek yapılan saldırıların asla çözüm olamayacağını ifade ederek, aksine bunların daha fazla nefret ve intikam üreteceğini dile getirdi. Gazze’de ve çatışmaların yaşandığı tüm bölgelerde ateşkes sağlanması çağrısında bulunan Papa, Orta Doğu’daki gerginliği endişeyle takip ettiğini belirterek bölgedeki “kanlı ve şiddetli çatışmaların daha da yayılmamasını umduğunu” söyledi. Ankara - aa