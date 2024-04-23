İsrail yine masumları katletti

İsrail ordusu masumları katletmeye devam ediyor. İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah şehrinde iki eve düzenlediği hava saldırısında 16 çocuk ile 6 kadının da bulunduğu en az 24 Filistinli vefat etti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde iki eve düzenlediği hava saldırısında aralarında 16 çocuk ile 6 kadının bulunduğu en az 24 Filistinlinin vefat ettiği bildirildi. İsrail ordusunun cumartesi akşamı Refah kentinin doğusuyla orta bölgelerinde iki ayrı binaya düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 13’ten 24’e yükseldi. Sağlık kaynakları, hayatını kaybedenlerin 16’sının çocuk, 6’sının da kadın olduğuna dikkati çekerek, enkaz altında çok sayıda kayıp ve yaralı olduğunu aktardı. Gazze’deki Sivil Savunma İdaresi’nden dün gece yapılan yazılı açıklamada, “İşgal devleti (İsrail) ordusu uçaklarının hava saldırısı düzenlediği Refah’ın doğusunda George Caddesi üzerinde Abdulal ailesine ait çok katlı bir binanın enkazında çok sayıda Filistinli şehit oldu.” ifadesi kullanılmıştı. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670’i kadın olmak üzere 34 bin 97 Filistinli öldürüldü, 76 bin 980 kişi yaralandı. AA

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