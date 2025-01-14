İsrail zaman kazanma oyunu oynuyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de 16 aydır devam eden politikalarını tamamlamak için "zaman kazanma oyununa" devam ettiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, uluslararası toplumu ve onun kararlarını küçümseyerek soykırım, tehcir ve ilhak savaşını tamamlamak ve Batı Şeria'daki mevcut siyasî, hukukî ve tarihî gerçekliği değiştirmek için zaman kazanma oyununa devam ediyor." ifadelerine yer verildi. Uluslararası topluma İsrail'i saldırılarını derhal, ön koşulsuz ve mutlak bir öncelik olarak durdurmaya zorlamak için hukukî ve ahlâkî cesaret gösterme çağrısı yapıldı. AA

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