İsrail zulmü protesto edildi

İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki Filistinlilere yönelik ihlalleri ve saldırıları Türkiye’de ve dünyada protesto edildi.

Tunus’ta Belediye Tiyatrosu binası önünde Tunus İşçi Partisi’nin çağrısıyla İsrail karşıtı gösteri yapıldı. İsrail’in Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına, Hollanda’nın başkenti Amsterdam ile Lahey ve Maastricht kentlerinde tepki gösterildi. Lahey’de Hollanda Parlamentosunun yanında toplanan, aralarında çok sayıda Hollandalının bulunduğu grup, “Özgür Filistin”, “Saldırganlığı sonlandırın, suçları durdurun. İsrail, Filistin’den çekilsin”, “Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak”, “Gazze, Gazze, ağlama. Filistin asla ölmeyecek” sloganları attı, polis eşliğinde Koekamp Meydanı’na yürüdü. Türkiye’de Afyonkarahisar’da, İsrail polisinin işgal altındaki Kudüs bölgesindeki Mescid-i Aksa’da sivillere saldırmasına tepki gösterildi. AA

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