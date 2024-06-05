İsrailii Bakana yaptırım uygulansın

ABD’li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, ABD Senatosunda yapılan ve Hazine Bakanı Janet Yellen’ın katıldığı oturumda, İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki mali süreci ve İsrail’in son dönemdeki kısıtlamalarını değerlendirdi.

Van Hollen, İsrailli ekonomi yönetiminin kasıtlı olarak Filistin’in yasal hakkı olan vergi gelirlerini kestiği ve bunun karşılıksız kalmaması gerektiğini söyledi. ABD yönetiminin kısa süre önce çıkardığı kararname ile işgal altındaki Batı Şeria’da istikrar ve düzeni bozan aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırımın önünü açtığını hatırlatan Van Hollen, İsrail Maliye Bakanı Smotrich’in bu son kararlarıyla bölgede istikrar ve düzeni bozmaya çalıştığını savundu. Van Hollen, söz konusu kararnameye atıf yaparak, “Bay Smotrich’in adımları açıkça bu tanıma uymaktadır, dolayısıyla yönetime Bay Smotrich’e yaptırım getirmesi çağrısında bulunuyorum. Bu, Filistin yönetiminin tüm fonlarını kesme çabaları bağlamında yarattığı istikrarsızlığa karşı doğru bir adım olacaktır” dedi. AA

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