İsrailli askerlerden Netanyahu’ya rest

İsrail’in günlük gazetelerinden Haaretz’in haberinde, 130 İsrailli askerin bir mektup yazarak, Gazze Şeridi’ndeki esirlerin getirilmemesi ve ateşkes olmaması halinde orduya hizmet vermeyeceklerini açıkladığı kaydedildi.

İsrail kabinesine ve İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) hitaben yazılan mektubu imzalayanlar arasında zırhlı birlikler, topçu birlikleri, iç cephe komutanlığı, hava kuvvetleri ve donanma gibi çeşitli askeri birliklerdeki yedek ve askere alınanlar bulunuyor. Mektupta Gazze’de saldırıların devam etmesine karşı olduklarını beyan eden askerler, çatışmaların devam etmesinin esirlerin serbest bırakılmasını geciktirdiğini dile getirdi.

Mektupta, “Gazze’de savaşın devam etmesinin yalnızca esirlerin tutsaklıktan kurtarılmasını geciktirmediği, aynı zamanda hayatlarını tehlikeye attığı net bir şekilde ortada. Çok sayıda asker IDF saldırılarında öldü. İsrail’in Gazze’de esirlerin kurtarılması için düzenlediği saldırılarda ise kurtarılan esirlerden daha fazlası öldü” ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi