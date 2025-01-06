İsrailli milletvekillerinin soykırım çağrısına tepki

Filistin Kurtuluş Örgütü Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrailli aşırı sağcı milletvekillerinin Gazze’deki gıda ve su kaynaklarını yok etme çağrısını savaş suçu olarak değerlendirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrailli aşırı sağcı 8 milletvekilinin, saldırı altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyinde gıda ve su kaynaklarının tamamının yok edilmesini yönündeki çağrısının savaş suçu olduğunu söyledi. Ruhi Fettuh yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail meclisi, on binlerce çocuk ve kadını yok etmekle ve Gazze Şeridi’ni büyük bir mezarlığa dönüştürmekle yetinmeyen ama Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri canlı görünce şaşıran kanlı aşırılıkçıların sığınağı haline geldi.” ifadesini kullandı.

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