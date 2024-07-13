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13 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İsraillilerin yüzde 72'si: Netanyahu istifa etmeli

13 Temmuz 2024, Cumartesi 18:33
İsrail'de yapılan bir ankette vatandaşların yüzde 72'sinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "7 Ekim'deki başarısızlıklar" nedeniyle istifa etmesi gerektiğini düşündüğü ortaya çıktı.

Channel 12 tarafından yapılan ankete göre, İsraillilerin çoğunluğu söz konusu dönemdeki "başarısızlıklar" nedeniyle Netanyahu'dan duyduğu memnuniyetsizliği ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 44'ü Netanyahu'nun "derhal", yüzde 28'i ise Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılar sona erdiğinde, istifa etmesini istiyor.

Ayrıca, katılımcılar arasında kendilerini mevcut hükümetin destekçisi olarak tanımlayanların yüzde 50'sinin Netanyahu'nun görev süresi dolmadan istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Mevcut hükümetin destekçilerinin yüzde 42'si ise Başbakan'ın görev süresinin dolması gerektiğini ifade etti.

Netanyahu, 7 Ekim'de "en sorumlu kişi"

Anketle, Netanyahu'nun, çoğunluğu sivil yaklaşık bin 200 İsraillinin öldüğü ve 251 kişinin esir alındığı 7 Ekim saldırılarında "en sorumlu kişi" olarak görüldüğü ortaya çıktı.

Katılımcıların yüzde 39'u "en sorumlu kişinin" Netanyahu olduğunu söylerken, yüzde 18'i eski Askeri İstihbarat Dairesi Şefi Tümgeneral Aharon Haliva'yı ve yüzde 10'u da Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi suçladı.

Ankete katılanların yüzde 7'si ise İsrail İç İstihbarat Servisi Direktörü Ronen Bar'ın saldırılarda sorumlu olduğunu belirtirken, yüzde 4'ü sorumluluğun Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ait olduğunu kaydetti.

Hamas ile ateşkes konusunda iyimserlik

Ankette ayrıca İsrail ile Hamas arasında devam eden esir takası ve ateşkes müzakereleri konusunda soru yer aldı.

Katılımcıların yüzde 64'ü esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerine olumlu yaklaşırken, yüzde 15'i karşı çıktı.

Ankete katılanların yüzde 21'i ise konuya dair fikirleri olmadığını beyan etti.

AA

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