İstilâcı çekirgeler büyük risk

Doğu Afrika, Asya ve Orta Doğu’nun bazı bölgeleri çöl çekirgesi istilÂsı altında. Çekirge istilÂsı hayatı zorlaştırırken, gıda stokunu da olumsuz etkiliyor.

Doğu Afrika, Asya ve Orta Doğu’nun bazı bölgelerinde yaşanan çöl çekirgesi istilâsı, tarım ürünleri, hayat şartları ve gıda stoku üstünde risk oluşturuyor. BBC’nin haberine göre, bunun 10 yıllardır görülen en kötü çekirge istilâsı olduğu belirtiliyor. Ancak bu istilâların önüne geçilmezse, yağmurların başlamasıyla birlikte çekirgelerin sayısının da 20 kat artmasından endişe ediliyor.

Çöl çekirgeleri neden bu kadar çoklar?

Çöl çekirgesi, Batı Afrika ile Hindistan arasındaki yaklaşık 16 milyon kilometrekarelik alan üzerinde yaklaşık 30 ülkedeki çorak arazilerde yaşıyor. Genellikle tek başlarına, yalnız bir hayat yaşıyorlar. Yıllardır dünya üzerinde var olmayı sürdürüyorlar. Ancak zaman zaman bu çöl çekirgeleri dönüşüm geçiriyor. Çöl çekirgeleri bir araya geldiklerinde, vücutları serotonin adı verilen bir kimyasal salgılamaya başlıyor ve bu da hem dış görünüş hem de davranış değişikliğine yol açıyor. Böcekler yalnızca daha parlak bir hal alarak renk değiştirmekle kalmıyor aynı zamanda daha hızlı, daha aç ve aşırı derecede sokulgan hale geliyorlar. “Topluluk içinde yaşama” aşamasına geçtikten sonra çekirgeler, kendilerine eş aramaya ve hızlı bir şekilde üreyerek, gruplar oluşturmaya başlıyor.

Kenya’da çifte pandemi

FAO, 10 yıllardır en kötü çekirge akınlarına maruz kalan Kenya, Etiyopya ve Somali’nin “daha önce görülmemiş düzeyde bir tehditle” karşı karşıya olduğunu ifade etti. FAO, ek tedbirlerin alınmaması halinde, sürülerin sayısının Güney Asya’da yaklaşan yağmur sezonunda 20’ye katlanabileceği uyarısı yapıyor. Çekirge sürüsünün vurduğu ülkelerin zaten sel, çatışma ve son olarak da koronavirüs salgını gibi krizlerin olumsuz etkilerinin sürüyor olması durumu daha da kötüleştiriyor. Kenya’nın kuzeyinde yaşayan çoban ve çekirge takipçisi Albert Lemasulani, “Covid-19 ile birlikte, halkımız çifte pandemi ile karşı karşıya. Kondukları yerde her şeyi yiyorlar. Tam bir kabus” dedi. Son dönemde görülen çekirge istilâsının kökleri, 2018-19 dönemindeki kasırga ve şiddetli yağışlara dayanıyor. Kenya’nın kuzeyindeki çiftçiler, bütün ekinlerinin çekirgeler tarafından talan edildiğini söylüyor.

Bir sürüde 10 milyar çekirge

Çekirgeler, gruplaşmaya başladıktan sonra oluşturdukları sürüler de devasa boyutlara ulaşabiliyor. İçinde 10 milyar adede kadar çekirge barındıran bu sürülerin uzunluğu yüzlerce kilometreyi bulabiliyor. BM’nin Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), ortalama bir sürünün yılda 2 bin 500 kişiyi beslemeye yetecek kadar ekine zarar verebileceğini söylüyor. Şimdi bu tehlikeli sürüler, Doğu Afrika, Yemen, İran, Pakistan ve Hindistan hattında oluşmaya başladı.