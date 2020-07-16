"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

İstilâcı çekirgeler büyük risk

16 Temmuz 2020, Perşembe 00:24
Doğu Afrika, Asya ve Orta Doğu’nun bazı bölgeleri çöl çekirgesi istilÂsı altında. Çekirge istilÂsı hayatı zorlaştırırken, gıda stokunu da olumsuz etkiliyor.

Doğu Afrika, Asya ve Orta Doğu’nun bazı bölgelerinde yaşanan çöl çekirgesi istilâsı, tarım ürünleri, hayat şartları ve gıda stoku üstünde risk oluşturuyor. BBC’nin haberine göre, bunun 10 yıllardır görülen en kötü çekirge istilâsı olduğu belirtiliyor. Ancak bu istilâların önüne geçilmezse, yağmurların başlamasıyla birlikte çekirgelerin sayısının da 20 kat artmasından endişe ediliyor.

Çöl çekirgeleri neden bu kadar çoklar?

Çöl çekirgesi, Batı Afrika ile Hindistan arasındaki yaklaşık 16 milyon kilometrekarelik alan üzerinde yaklaşık 30 ülkedeki çorak arazilerde yaşıyor. Genellikle tek başlarına, yalnız bir hayat yaşıyorlar. Yıllardır dünya üzerinde var olmayı sürdürüyorlar. Ancak zaman zaman bu çöl çekirgeleri dönüşüm geçiriyor. Çöl çekirgeleri bir araya geldiklerinde, vücutları serotonin adı verilen bir kimyasal salgılamaya başlıyor ve bu da hem dış görünüş hem de davranış değişikliğine yol açıyor. Böcekler yalnızca daha parlak bir hal alarak renk değiştirmekle kalmıyor aynı zamanda daha hızlı, daha aç ve aşırı derecede sokulgan hale geliyorlar. “Topluluk içinde yaşama” aşamasına geçtikten sonra çekirgeler, kendilerine eş aramaya ve hızlı bir şekilde üreyerek, gruplar oluşturmaya başlıyor.

Kenya’da çifte pandemi

FAO, 10 yıllardır en kötü çekirge akınlarına maruz kalan Kenya, Etiyopya ve Somali’nin “daha önce görülmemiş düzeyde bir tehditle” karşı karşıya olduğunu ifade etti. FAO, ek tedbirlerin alınmaması halinde, sürülerin sayısının Güney Asya’da yaklaşan yağmur sezonunda 20’ye katlanabileceği uyarısı yapıyor. Çekirge sürüsünün vurduğu ülkelerin zaten sel, çatışma ve son olarak da koronavirüs salgını gibi krizlerin olumsuz etkilerinin sürüyor olması durumu daha da kötüleştiriyor. Kenya’nın kuzeyinde yaşayan çoban ve çekirge takipçisi Albert Lemasulani, “Covid-19 ile birlikte, halkımız çifte pandemi ile karşı karşıya. Kondukları yerde her şeyi yiyorlar. Tam bir kabus” dedi. Son dönemde görülen çekirge istilâsının kökleri, 2018-19 dönemindeki kasırga ve şiddetli yağışlara dayanıyor. Kenya’nın kuzeyindeki çiftçiler, bütün ekinlerinin çekirgeler tarafından talan edildiğini söylüyor.

Bir sürüde 10 milyar çekirge

Çekirgeler, gruplaşmaya başladıktan sonra oluşturdukları sürüler de devasa boyutlara ulaşabiliyor. İçinde 10 milyar adede kadar çekirge barındıran bu sürülerin uzunluğu yüzlerce kilometreyi bulabiliyor. BM’nin Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), ortalama bir sürünün yılda 2 bin 500 kişiyi beslemeye yetecek kadar ekine zarar verebileceğini söylüyor. Şimdi bu tehlikeli sürüler, Doğu Afrika, Yemen, İran, Pakistan ve Hindistan hattında oluşmaya başladı. 

 

Okunma Sayısı: 708
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cami Ayasofya’ya Hıristiyan desteği

    Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

    'Salgın yönetimi kontrolden çıktı'

    Gelecek kaygısı stresi arttırıyor

    Nasıl çözeceğiz bu sorunu?

    2. yargı paketi teklifi bu hafta görüşülecek

    İş ilânları ve istihdam yarı yarıya düştü

    Gazeteler okurlarının yarısını kaybetti

    6 ayda 500 milyarı kartla ödedik

    Narkotim ekibine saldırıya ilişkin 4 şüphelinin tamamı tutuklandı

    Mısır, Libya'ya asker gönderecek

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 17 can kaybı daha

    İngiltere'den umutlandıran 'aşı' gelişmesi

    ABD'de Çeçen lider Kadirov kara listeye alındı

    Hakkari'de 2 askerimiz şehit oldu

    New York 4. faz 'kısıtlı normalleşmeye' geçti

    Rus ordusundan Karadeniz’de S-400’lü tatbikat

    Çin'den İngiltere'ye 'Huawei' tepkisi

    İngiliz hükümetinden 90 milyon aşı siparişi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim kararını iktidara bırakmayın
    Cevher İLHAN

    “Darbe teşebbüsü’ bile bile neden önlenmedi?”
    Genel

    Cami Ayasofya’ya Hıristiyan desteği
    Ahmet BATTAL

    Buna deymiş, buna deymemiş!
    Osman ZENGİN

    Başı örtülü tesettürsüzler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Padişah’a bombalı sûikast
    Faruk ÇAKIR

    Son yıllarda neler değişti?
    Süleyman KÖSMENE

    Ayasofya; Barış ve rahmete davet
    Genel

    Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.