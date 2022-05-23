İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile müzakere süre alacak

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO üyeliği hakkında Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini ve müzakerelerin biraz süre alacağını belirtti.

İsveç Başbakanı Andersson, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliği konusundaki yaklaşımını değerlendirdi. Türkiye ile diyaloğu sürdürdüklerini dile getiren Andersson, “Bu hafta sonu Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile güzel ve olumlu bir görüşme yaptım. Yakın gelecekte İsveç ve Finlandiya Türkiye ile ikili ve üçlü görüşmelere devam edecek fakat müzakereler biraz süre alacak.” ifadelerini kullandı. Türkiye ile yapılacak müzakereleri sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Andersson, PKK’yı terör listesine alan ilk ülkelerden biri olduklarını sözlerine ekledi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 153

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.