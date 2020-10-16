İsveç savunma bütçesini artırmayı planlıyor

İsveç'te hükümet, bölgede Rusya kaynaklı gerilimlerin arttığını belirterek 2021 ve 2025 yılları arasındaki savunma bütçesini yüzde 40 artırma teklifinde bulundu.

Savunma Bakanı Peter Hulqvist düzenlediği basın toplantısında son zamanlarda Rusya'nın faaliyetleri nedeniyle bölgedeki güvenlik risklerinin de arttığını söyledi. İsveç'e askeri bir saldırının artık ihtimal dışı tutulamayacağını vurgulayan bakan yeni bütçeyle savunma kapasitesinde son 70 yıl içindeki en büyük artışın sağlanacağını belirtti.

Hükümetin önerisinde herhangi bir saldırı durumunda ilk olarak önemli sivil ve askeri noktaların hedef alınabileceği ve kritik kişilerin elimine edilmeye çalışılabileceği vurgulanıyor. İleri aşamalarda ise ülkenin tamamının yoğun çatışmalardan etkilenebileceğine dikkat çekiliyor.

Sosyal Demokrat ve Yeşillerin oluşturduğu azınlık hükümeti iki muhalefet partisinin de desteğini aldıklarını açıkladı.

Yüzde 40 artışın öngörüldüğü yeni savunma bütçesinde 3 milyar dolarlık askeri harcama bulunuyor.

Savunma bütçesi halihazırda NATO üyesi olmayan ülkenin milli gelirinin yüzde 1,1'ini oluşturuyor.

Planın onaylanması halinde üçüncü bir askeri kıta kurularak topçu ve savunma bataryalarıyla donatılacak. Askeri personel sayısı da artırılacak.