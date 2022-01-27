"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

İtalya'da cumhurbaşkanı seçilemedi

27 Ocak 2022, Perşembe 21:16
Büyük Seçici Meclis'te 4. turda da aday gösterilen hiçbir isim seçilmek için gereken salt çoğunluğa erişemedi.

İtalya'da cumhurbaşkanı seçimi için "Büyük Seçici Meclis"te yapılan 4. tur oylamadan da sonuç çıkmadı.

Cumhurbaşkanlığı seçim kanuna göre, parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu üyesi 315 senatör ve 6 hayat boyu senatör, alt kanat Temsilciler Meclisi’ne üye 630 milletvekili ile 20 idari bölgeden gelen 58 temsilcinin katılımıyla oluşan 1009 üyeli seçici mecliste, bugün 4. tur oylama yapıldı.

Oylamada, seçici delegeler tarafından aday gösterilen hiçbir ismin, 4. turdan itibaren seçilmek için gereken salt çoğunluk sayısı olan 505'e ulaşamaması sebebiyle bu turda da cumhurbaşkanı seçilemedi.

Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati ile oturuma başkanlık eden Temsilciler Meclis Başkanı Roberto Fico, seçime yarın yapılacak 5. tur oylama ile devam edileceğini açıkladı.

Bu arada, görev süresi 3 Şubat’ta sona erecek mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın 125 ile dünkü 3. turda olduğu gibi bugünkü 4. turda da 166 ile en çok oyu alan isim oldu.

İtalyan basınında da Mattarella'nın aday olmaması ve 2. kez seçilmeye karşı olmasına rağmen, son iki oylamada en çok oy alan isim olmasına dikkat çekildi. Basında bu durum, Mattarella'nın "siyasi çıkmazın çözümü olarak görüldüğünün işareti" şeklinde yorumlandı.

Büyük Seçici Meclis'te merkez sağ ve merkez sol ittifakın cumhurbaşkanını seçecek çoğunluğa sahip olmaması, tarafların seçimi nihayete erdirmek için bir isim üzerinde anlaşmasını zorunlu kılıyor.

Cumhurbaşkanlığı için en çok adı geçen isim olan Başbakan Mario Draghi'nin seçilmesinin, 6 partili koalisyon hükümetinin çökmesine yol açacağı için Lig, Forza Italia ve 5 Yıldız Hareketi gibi koalisyon ortakları, Draghi'nin cumhurbaşkanı olma fikrine karşı çıkıyor.

Siyasi partilerin cumhurbaşkanlığı için başka bir aday üzerinde anlaşmaması da oylamaların sonuçsuz kalmasına yol açıyor.

AA

Etiketler: İtalya, cumhurbaşkanı
Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    MB, enflasyon tahminini ikiye katladı

    “Gazeteciliği bu halden hep birlikte çıkarmalıyız“

    İstanbul'a ulaştı: İngiltere'den başlayan Hac yolculuğu devam ediyor

    Polonya Katolik Kilisesi, “İslâm Günü”nü kutladı

    Suudi Arabistan, kuruluş tarihini "22 Şubat 1727" olarak değiştirdi

    MGK bildirisi açıklandı

    80 bini aşkın yeni vaka tespit edildi

    Rusya'dan 'savaş fikrini kabul etmiyoruz' açıklaması

    Erzurum'da 2 kişi çığ altında kaldı

    Kömür santrallerinin sağlık faturası ağır

    DP Körfez Kongresi’nde Yeni Asya standı

    TTB’nin ‘Beyaz Nöbet’i başladı

    Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor

    ABD ekonomisi yüzde 5,7 büyüdü

    AB, Pfizer'in Kovid-19 ilacına onay verdi

    Çavuşoğlu, Ukrayna krizi hakkında açıklamalarda bulundu

    İngiltere'de salgın kısıtlamaları kaldırıldı

    İstanbul Havalimanındaki üçüncü pist de kullanıma açıldı

    Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erken seçimin peşi bırakılmasın
    Genel

    İkazlar haklı çıktı
    Süleyman KÖSMENE

    Gökteki merhamet edenler kimlerdir?
    Ahmet BATTAL

    Amerikan cigarası olsa neyse de…
    Genel

    Ortak payda genişliyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur’u nasıl okumalıyız?
    Cevher İLHAN

    Âfette “partizanlık” felâketi
    Faruk ÇAKIR

    Refet Kavukcu Ağabeye rahmet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meddahlık yarışının sonu
    Mikail YAPRAK

    Demirel’in demir eli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.