İtalya'da en yüksek günlük vaka sayısı gözlemlendi

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, toplam vaka sayısı 6 milyon 125 bin 683’e ulaşırken, yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısı ise 1226’ya çıktı.

Son 24 saatte 144 bin 243 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana ülkede "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi. İtalya'da son 24 saatte virüsten ölenlerin sayısı ise 155 artarak 137 bin 402’ye ulaştı. Dün, 126 bin 888 yeni vakanın görüldüğü ülkede, vaka sayıları 20 bin kadar artış gösterdi. İyileşenlerin sayısı ise 22 bin 579 artarak 5 milyon 87 bin 297 oldu. Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede şimdiye kadar 111 milyon 161 bin 728 doz aşı uygulandı. AA

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