İtalya'da günlük aşılamada rekor

Başbakanlığın açıkladığı verilere göre, Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 37 milyon 272 bin 104 oldu. Aşılananların 12 milyon 804 bin 704'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Ülkede dün uygulanan 598 bin 510 doz aşı, aşılama kampanyasının başından bu yana ulaşılan en yüksek günlük sayı oldu. Başbakanlık Acil Tedarik Komiseri General Francesco Figliuolo, yaptığı açıklamada, aşılaması tamamlanmış nüfus açısından Avrupa Birliği ülkeleri arasında Almanya’dan sonra ikinci sırada olan ülkesinin, İspanya ve Fransa’nın önünde yer aldığını belirtti. AA

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