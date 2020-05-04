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4 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İtalya salgınla mücadelede 2. aşamaya geçti

04 Mayıs 2020, Pazartesi 16:15
Ülkede inşaat, imalat ve toptan ticaret sektöründeki 4 milyonu aşkın kişi işbaşı yaptı. Başkent Roma sokaklarındaki yoğunluk dikkati çekti.

Salgın nedeniyle son 2 ayda 28 bini aşkın kişinin öldüğü İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte'nin "virüsle birlikte yaşanılacak dönem" olarak tanımladığı 2. aşama bugün resmen başladı.

Başbakan Conte, 2. aşamaya ilişkin Facebook hesabından dün akşam yaptığı paylaşımda, ülkenin kaderinin kendi ellerinde olduğunu belirterek, bugünden itibaren yeni bir sayfaya geçtiklerini, bu yeni sayfayı güven ve sorumlulukla hep beraber yazmaları gerektiğini ifade etti.

2. aşamaya geçişle bugün inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörlerinde, fabrikalarda 4 milyonu aşkın çalışan işbaşı yaptı.

İzin belgesiyle sokağa çıkılmaya devam edilirken, halk evinden uzakta, toplu halde olmamak koşuluyla spor yapabilecek. Ayrıca, kapalı alanlarda, dükkanlarda ve toplu taşımada maske takma zorunluluğu getirildi.

Özellikle büyük kentlerde, sıkı karantina tedbirlerinin uygulandığı günlerin aksine cadde, meydan ve tren garlarındaki yoğunluk dikkati çekti.

Başkent Roma'da çok sayıda kafe ve barın paket servis için açıldığı, pek çok kişinin bisikletiyle ya da spor yapma amacıyla dışarı çıktığı gözlendi.

Büyük kentlerdeki toplu taşıma araçları da yarı kapasiteyle hizmet verirken, otobüs ve metrolarda insanların mesafeli oturması için koltuklara işaretli uyarıların yapıştırıldığı görüldü.

Basında çıkan haberlerde, ülkenin ikinci büyük kenti Milano’da da 2. aşama ile park ve bahçelerin açıldığı ve çok sayıda kişinin çocukları ya da evcil hayvanlarıyla buralara gittiği belirtildi.

Haberlerde, kuzeyde ikamet eden pek çok kişinin, zorunlu ve geçerli haller dışında bölgeler arası seyahat yasak olmasına karşın aile yakınlarını ziyaret gerekçesiyle güneydeki vilayetlere seyahat ettiği ifade edildi.

Başbakan Conte’nin 26 Nisan’da imzaladığı kararnameyle resmiyete kavuşan 2. aşamaya göre bugün inşaat, imalat, toptan ticaret sektörleri işbaşı yaparken, 11 Mayıs’ta sergi, müzeler ve kütüphaneler, 1 Haziran’da da restoranlar, kafeler ve kuaför salonları faaliyetlerine yeniden başlayabilecek.

AA

Etiketler: İtalya, salgın, mücadele, 2. aşama
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