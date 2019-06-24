İtalya'ya 'insan hakları ihlali' suçlaması

Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch, Lampedusa Adası açıklarındaki gemide bekletilen 43 düzensiz göçmeni almayan İtalya hükümetine karşı AİHM'e başvurdu.

Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch, Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenlerden 43'ünü kabul etmeyerek denizde bekleten İtalya hükümetine karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurdu. Sea Watch'dan yapılan açıklamada, Lampedusa Adası açıklarında bekletilen 43 düzensiz göçmeni kabul etmeyen İtalya hükümeti hakkında, insan hakları ihlali suçlamasıyla AİHM'ye başvuru yapıldığı bildirildi. Strazburg'da bulunan AİHM'nin, sorunun çözümü için hem Alman sivil toplum kuruluşundan hem de İtalya hükümetinden bazı belgeler istediği belirtildi. Bu arada İtalyan basınında konuya ilişkin yer alan haberlerde, AİHM'nin "ciddi ve telafi edilemez insan hakları ihlallerinin önlenmesi için İtalyan hükümetinden söz konusu 43 düzensiz göçmeni kabul etmesini isteyebileceği" yorumları yapıldı. Avrupa Birliği Komisyonunun da gemide kalan 43 düzensiz göçmen sorununun çözülmesi için üye ülkelere çağrıda bulunduğu açıklandı AA

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