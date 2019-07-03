Japonya'da aşırı yağışlar nedeniyle 800 bin kişi tahliye edildi

Japonya'nın Kagoshima bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle olası afetlere karşı üç şehirde yaklaşık 800 bin kişiye tahliye emri verildi.

Japonya'nın güneybatısındaki Kagoshima bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle olası afetlere karşı üç şehirde yaklaşık 800 bin kişiye tahliye emri verildi. Kyodo ajansının haberine göre, devam eden sağanağın su baskınları ve toprak kaymaları riskini artırdığını belirten yetkililer, Kagoshima bölgesine bağlı Kagoshima, Kirishima ve Aira şehirlerinde yaklaşık 800 bin kişiye tahliye emri verdi. Japon Meteoroloji Ajansınca ülkenin güneybatısı ve batısını bir sonraki güne kadar aşırı yağışlar konusuna işaret edilirken, Kagoshima'daki 8 diğer belediye ve komşusu Miyazaki bölgesinde de yaklaşık 310 bin kişinin de tahliye edilebileceği uyarısında bulunuldu. AA

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