Japonya'da bir deprem daha

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem .gözlemlendi

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fukuşima eyaleti olan deprem, 50 kilometre derinlikte kaydedildi. Yerel saatle 12.17'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi. Miyagi eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem Merkez üssü Honşu adasının Miyagi eyaleti olan 5,3 büyüklüğündeki deprem de 10 kilometren daha az derinlikte kaydedildi. Yerel saatle 13.13'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi. Depremlerin ardından tsunami uyarısında bulunulmadı. AA

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