Japonya'da Olimpiyatların iptali isteniyor

Üçüncü koronavirüs dalgası ile mücadele eden Japonya'da düzenlenen imza kampanyasında 350 binden fazla kişi Tokyo 2020 Olimpiyatların iptalini istedi.

Eski Tokyo vali adayı Kenji Utsunomiya tarafından mayıs ayı başında başlatılan "Hayatlarımızı korumak için Tokyo Olimpiyatlarını iptal edin" başlıklı imza kampanyasına yaklaşık 352 bin kişi destek verdi.

Yapılan çeşitli anketlerde halkın yüzde 60 ile 70'i 23 Temmuz'da başlaması beklenen oyunların yapılmasına karşı çıkıyor.

Hükümete oyunların iptali için çağrıda bulunan Utsunomiya, "Bundan sonra asıl soru, neye öncelik verdiğimiz, hayata mı yoksa Olimpiyatlar mı?" diyerek Japonya'nın risk altında olduğunu ileri sürdü.

Kampanyaya destek verenler dilekçelerini Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) e-posta ile gönderdi. Daha sonra aynı metni Japon hükümetine ve Tokyo Oyunları Organizasyon Komitesine sunmayı planlıyor.

Olimpiyatlara sadece haftalar kala Tokyo dahil 4 bölgede yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) Hokkaido, Okayama ve Hiroşima bölgelerinde de uygulanacak. Vakaların artması ile Japonya'nın bazı bölgelerinde 31 Mayıs'a kadar OHAL kararı alınmıştı.