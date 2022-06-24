Japonya'da on binlerce kişinin bilgileri kayboldu

Japonya'da yaklaşık 460 bin vatandaşın banka hesap numaraları dahil şahsi bilgilerinin yer aldığı flash disk kayboldu.

Hyogo eyaletindeki Amagasaki Belediyesinde, Kovid-19 mali desteklerinin dağıtılmasına asistanlık sağlayan firma görevlisi çantasını kaybetti. Çantanın içinde, Amagasaki'de kayıtlı ve oturum sahibi 460 bin vatandaşın şahsi bilgilerinin yer aldığı flash disk de bulunuyordu. Firma görevlisi, bir restorandaki akşam yemeği sonrası çantayı kaybettiğini emniyet güçlerine ihbar etti. Disk içerisinde vatandaşların isim, adres, doğum tarihi, banka hesap numaraları dahil kişisel bilgilerin yer aldığı bildirildi. Kriptolu şifre ile korunan flash diskteki bilgilerin sızdırıldığına dair delile henüz rastlanılmadı. Olaya ilişkin açıklama yapan belediye "Elektronik bilgilerin ele alınışında güvenlik yönetimini baştan sona temin edeceğiz. Şahsi bilgilerin korunmasının önemine yönelik farkındalığı yükselterek, vatandaşlarımızın güvenini yeniden kazanacağız." denildi. AA

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