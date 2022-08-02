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2 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Japonya’dan vatandaşlarına aşırı sıcaklık uyarısı

02 Ağustos 2022, Salı 14:12
Japonya’nın bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40 santigrat derecenin üzerine çıkabileceği nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, gün içerisinde sıcaklık aralarında Kumagaya kentinin de bulunduğu bazı bölgelerde de 41, Nagoya'da 39 ve başkent Tokyo'da 37 dereceye çıkacak.

Hükümet, aşırı sıcaklar karşısında vatandaşları bol su içmeleri ve olabildiğince az dışarı çıkmaları konusunda uyardı.

Japonya'da en yüksek sıcaklık 2018’de 41 derece ile Saitama eyaletine bağlı Kumagaya’da yaşanmıştı. Aynı sıcaklık 2020’de Shizuoka eyaletindeki Hamamatsu kentinde kaydedilmişti.

AA

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