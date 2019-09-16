Johnson: Brexit'i ertelemeye niyetimiz yok

Boris Johnson'un bugün Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'e Brexit konusunda bir anlaşma sağlamayı istediğini ancak Brexit için belirlenen 31 Ekim tarihini ertelemeye niyetli olmadığını söyleyeceği açıklanınca, İngiltere'de tartışmalar yeniden hararetlendi.

Siyasi yorumcular Boris Johnson'un bu sözlerinin, Parlamento tarafından onaylanan yasayı tanımayacağı anlamına mı geldiğini sormaya başladılar.

İngiltere Parlamentosu geçen hafta 19 Ekim tarihine kadar bir anlaşma sağlanamazsa Johnson'un AB'den 31 Ekim tarihini üç ay ertelemesini isteyen bir yasa geçirmişti.

Lüksemburg'daki toplantıda Boris Johnson Temmuz ayında başbakanlığı Theresa May'den devraldığından bu yana ilk kez AB Komisyonu Başkanı ile biraraya gelmiş oluyor.

Toplantıya AB'nin baş müzakerecisi Michel Barnier ile İngiltere hükümetinin Brexit'ten sorumlu bakanı Steve Barclay ve başbakanlık tanışmanı David Frost da katılıyor.

Başbakanlık kaynakları Johnson'un toplantıda bir anlaşma sağlamayı istediğini ama bu sürecin sonunun 31 Ekim olduğunun net olarak gerektiğini söyleyeceğini kaydediyor.

BBC'ye konuşan bir başbakanlık kaynağı, zaten bir kez ertelenen sürece yeni bir uzatma istemenin büyük bir hata olacağını, uzatmanın bölünmüşlük, tartışma ve kararsızlıkla geçen masraflı bir sürecin daha da uzaması anlamına geldiğini söylüyor ve sürdürüyor:

"İşte bu nedenle Başbakan bir anlaşma sağlanmasını istediğini vurgulayacak ama hedefinin eğer 18 Ekim itibariyle bir anlaşmaya varılamazsa 31 Ekim tarihinde anlaşmasız çıkmak ve uzatma teklifi gelirse reddetmek olduğunu belirtecek."

Fakat bu açıklamalar Başbakan'ın anlaşma değil ayrılığa hazırlandığı yolundaki spekülasyonların canlanmasına yol açtı.

Muhafazakar Parti'nin eski bakanlarından David Gauke bir anlaşma sağlanabilmesi için İrlanda konusunda AB'nin ısrar ettiği "backstop" düzenlemesine bir alternatif sunulması gerektiğini fakat hükümetin böyle bir ayrıntılı planı olmadığını söyledi.

Gauke "Başbakan'ın anlaşma sağlama niyetini büyük memnuniyetle karşılıyorum ve umarım sağlayabilir. Fakat bir anlaşma için detaylı öneriler getirmemiz gerektiği de açık" diye konuştu.