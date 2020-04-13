Johnson'ın koronavirüs testi negatif çıktı

Hastaneden dün taburcu edilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.

Boris Johnson'ın Sözcüsü James Slack, Başbakana hastaneden ayrılmadan önce yapılan koronavirüs test sonucunun negatif çıktığını duyurdu. Slack, Johnson'ın doktorları tavsiyesi üzerine dinlenmeye devam edeceğini ve hemen görev başına dönmeyeceğini açıkladı. Johnson, başkent Londra'ya yaklaşık 65 kilometre mesafedeki Chequers’de kır evinde istirahat ettiği belirtildi. Johnson'ın yerine Dışişleri Bakanı Dominic Raab vekalet ediyor. 26 Mart’ta koronavirüs testi pozitif çıkan Johnson, öksürük ve ateş belirtilerinin geçmemesi üzerine önce St. Thomas Hastanesi'ne kaldırılmış, ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tedaviye yanıt veren Johnson, dün taburcu edilmişti.

Okunma Sayısı: 193

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.