Kâbe imamından “dijital” açıklama

Suudi Arabistan’da Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kâbe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys, dinî değerlerin, medya içerikleri ve sosyal medya platformlarının meydan okumalarına maruz kaldığını belirtti.

Sudeys, Cuma hutbesinde, son günlerde Körfez ülkelerinde ve Mısır’da gündeme gelen dijital medya platformlarına değindi. Kuşkuculuk ve yabancı fikirlerin yayıldığını, ilke ve değerlerin değişim tufanıyla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Sudeys, içinde bulunulan bu çağın fikrî, medenî, kültürel, maddî ve teknik ilerlemenin zirveye ulaştığını, ancak bilinç ve eğitime en fazla ihtiyaç duyulduğu bir zaman dilimi olduğunu dile getirdi. Sosyal medya platformları ve medya içeriklerindeki ihlallere dikkati çeken Sudeys, dinî değerlerin meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu ifade etti. AA

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