"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

Kabil’de bir diğer gündem: Geçim...

07 Eylül 2021, Salı 15:32
Afganistan’ın başkenti Kabil’de yaşayan Nasır Ahmed, 21 kişilik ailesinin geçimini Kabil Deryası olarak bilinen dere yatağından çıkardığı altınlarla temin ediyor.

Dere etrafındaki altın döküm atölyeleri atık ve çöplerini dere yatağına atıyor. Ahmed ise zamanla toprağa karışan atık ve çöpleri önce topraktan ayrıştırıyor.

Ahmed, altın tanelerini bulmak için toprağı kazıp, deredeki suda toprakla altını ayrıştırıyor.

İşlem sonucu bulduğu altın tanelerini satarak geçimini sağladığını kaydeden Ahmed, bazı günler eve eli boş döndüğünü belirtti.

Ahmed, yaptığı açıklamada, Kabil’in 45 kilometre kuzeyindeki evinden buraya işi için geldiğini ifade ederek “Sabah namazını kıldıktan sonra Kabil Deryası'na hareket ediyorum. Altın döküm atölyeleri atık ve çöplerini buraya atıyor. Çöpleri alıp ayrıştırıyorum.” dedi.

Nasır Ahmed, haftalık 1000 Afgani (13-15 dolar) civarında kazandığını söyledi.

Kabil’e 6 yıl önce taşındığını belirten Ahmed, 9 yıl hükümete bağlı bir kurumda çalıştığını kaydetti.

Ahmed, ülkedeki kargaşa sürecinde işsiz kaldığını ve 3 aydır bu işi yaptığını, kazancının ailesine yetmediğini dile getirdi.

Dün 70 afgani kazandığını ancak ulaşım için 80 afgani harcadığını söyleyen Ahmed, bugünkü kazancının ise 280 afgani olduğunu belirtti.

Ahmed, iki kardeşini bombalı saldırıda kaybettiğini ve onların ailelerine de kendisinin baktığını anlattı.

İki yeğeninin plastik ve teneke satarak kendisine yardım ettiğini söyleyen Ahmed, “Kazancım bazı günler 200-300 afganiyi buluyor. Bazı günler de kazanamıyorum. Geçim sıkıntısı çekiyoruz. İyi sonuç alamıyoruz. Başka bir iş bulmaya çalıyorum. Evlatlarımın ve yetimlerin geçimini sağlamak için daha iyi bir iş bulmak istiyorum.”

Yaklaşık 5 arkadaşıyla bu işi yaptığını ifade eden Ahmed, imkan bulması halinde ülke dışına çıkmak istediğini sözlerine ekledi.

AA

Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    21’i ifade vermedi

    Açlık sınırı 2.910 lira oldu

    Okulların açılması doğru, ama tedbirler eksik

    Mülteci çocuklar okulsuz kaldı

    Son Şahitlerden Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı vefat etti

    Gine'deki darbenin ardından ECOWAS olağanüstü toplanıyor

    Kabil Havalimanı'ndaki son duruma ilişkin Katar'dan açıklama

    Türkiye-Mısır görüşmeleri devam ediyor

    Kabil’de bir diğer gündem: Geçim...

    Hollanda karşısında hedef 3 puan

    UEFA'dan misafir seyirci yasağını kaldırma kararı

    Kumluca açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem

    'Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı görüldü'

    İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırdı

    Faize 304, yatırıma 221 milyar

    'En fakir emekliler bizde'

    Zırhlı aracın çarpmasıyla ölen 7 yaşındaki Mihraç'la ilgili Tanrıkulu'ndan açıklama

    KYK yurtlarının yeni dönem başvuruları başladı

    Karantina yok, eğitime devam

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 271 kişi daha vefat etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şimdi de aşı ve PCR dayatması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Daha âdil bir Türk Mutfağı mümkün
    Osman ZENGİN

    Ne Haydar ağa, ne Haydo
    Ali FERŞADOĞLU

    Yaptığımız gerçek ve şuurlu duâ mı?
    Risale-i Nur'dan

    Asıl mesele, bu zamanın cihad-ı mânevîsidir
    Süleyman KÖSMENE

    Dön, ona doğrusunu öğret!
    İbrahim ÖZDEMİR

    BATININ DOĞRU İSLÂMLA BULUŞMA VAKTİ GELDİ
    Ali ATAÇ

    Risale-i Nur moduna girmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.