Kaliforniya'da memur maaşlarını gösteren internet sitesi hizmete girdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde en küçük memurdan en üst düzey yöneticiye kadar kamu görevlilerinin maaş, mesai, tazminat, harcırah gibi aldıkları ücreti gösteren bir internet sitesi hizmete girdi.

ABD ve dünyada herkese açık olan internet sitesine ilgili kişinin ismi yazıldığı taktirde, söz konusu memurun devletten aldığı en küçük ek ödenek dahi hızlı bir şekilde öğrenilebiliyor.

Valilerden, savcılara, polislerden üniversite öğretim görevlilerine kadar kimin ne kadar maaş aldığını ismen gösteren sitenin sisteminde şimdilik 2010'dan bu yana alınan ücretler yüklü durumda.

Sitede ayrıca kamudan emekli kişilerin aldığı emekli maaşları, ikramiyeler ve tazminatların da görülebileceği bir bölüm yer alıyor.

Bunun yanında sitede şehir, bölge, üniversite, lise, K-12 ilköğretim okulları ve özel bölgelerde görevli kişilerin maaşları da liste halinde karşılaştırmalı şekilde görülebiliyor.

Örneğin bir okul ismini girdiğiniz zaman orada görevli okul müdüründen, temizlik işçisine, öğretmeninden güvenlik görevlisine her kurum çalışanının aldığı aylık maaş ve en küçük primlere kadar tüm detaylar liste şeklinde karşınıza çıkıyor.

"Şeffaflık, kötüye kullanım ve israfın önüne geçer"

Nevada Araştırma Enstitüsü tarafından güncellenen sitenin sıkça sorulan sorular bölümünde "Halk bilgiye ulaşma hakkına sahiptir. Çünkü devlet memurları halk için çalışır. İnsanların iş yaşamını yöneten ve idare eden kişilerle ilgili bilgiye erişebilmek Kaliforniya eyaletinde en temel insan hakları arasındadır. Şeffaf olmak kötüye kullanım, dolandırıcılık ve israfın önüne geçer." ibareleri yer alıyor.

ABD'de 2017'ye gelindiğinde orta gelirli bir ailenin yıllık kazancı yaklaşık 74 bin dolarken, Kaliforniya'da bu rakam 82 bin olarak göze çarpıyor. Kaliforniya'da son 3 senede ailelerin yıllık kazancı yüzde 10'dan fazla artış gösterirken, kişi başına düşen yıllık kazanç yıllık 35 bin dolarla yine ABD ortalamasının üstünde yer alıyor.