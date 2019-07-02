"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Kaliforniya'da memur maaşlarını gösteren internet sitesi hizmete girdi

02 Temmuz 2019, Salı 12:03
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde en küçük memurdan en üst düzey yöneticiye kadar kamu görevlilerinin maaş, mesai, tazminat, harcırah gibi aldıkları ücreti gösteren bir internet sitesi hizmete girdi.

ABD ve dünyada herkese açık olan internet sitesine ilgili kişinin ismi yazıldığı taktirde, söz konusu memurun devletten aldığı en küçük ek ödenek dahi hızlı bir şekilde öğrenilebiliyor.

Valilerden, savcılara, polislerden üniversite öğretim görevlilerine kadar kimin ne kadar maaş aldığını ismen gösteren sitenin sisteminde şimdilik 2010'dan bu yana alınan ücretler yüklü durumda.

Sitede ayrıca kamudan emekli kişilerin aldığı emekli maaşları, ikramiyeler ve tazminatların da görülebileceği bir bölüm yer alıyor.

Bunun yanında sitede şehir, bölge, üniversite, lise, K-12 ilköğretim okulları ve özel bölgelerde görevli kişilerin maaşları da liste halinde karşılaştırmalı şekilde görülebiliyor.

Örneğin bir okul ismini girdiğiniz zaman orada görevli okul müdüründen, temizlik işçisine, öğretmeninden güvenlik görevlisine her kurum çalışanının aldığı aylık maaş ve en küçük primlere kadar tüm detaylar liste şeklinde karşınıza çıkıyor.

"Şeffaflık, kötüye kullanım ve israfın önüne geçer"

Nevada Araştırma Enstitüsü tarafından güncellenen sitenin sıkça sorulan sorular bölümünde "Halk bilgiye ulaşma hakkına sahiptir. Çünkü devlet memurları halk için çalışır. İnsanların iş yaşamını yöneten ve idare eden kişilerle ilgili bilgiye erişebilmek Kaliforniya eyaletinde en temel insan hakları arasındadır. Şeffaf olmak kötüye kullanım, dolandırıcılık ve israfın önüne geçer." ibareleri yer alıyor.

ABD'de 2017'ye gelindiğinde orta gelirli bir ailenin yıllık kazancı yaklaşık 74 bin dolarken, Kaliforniya'da bu rakam 82 bin olarak göze çarpıyor. Kaliforniya'da son 3 senede ailelerin yıllık kazancı yüzde 10'dan fazla artış gösterirken, kişi başına düşen yıllık kazanç yıllık 35 bin dolarla yine ABD ortalamasının üstünde yer alıyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Kaliforniya, memur, maaş, internet sitesi
Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İhracat ve ithalat azaldı

    Hindistan'da muson yağmurları duvarları yıktı: 27 ölü

    Nijerya'da patlama: 50 ölü

    Suriye'de rejim son 6 ayda 2 bin 460 kişiyi alıkoydu

    Kaliforniya'da memur maaşlarını gösteren internet sitesi hizmete girdi

    ABD'li Senatör Graham: Türkiye S-400'leri aktive etmezse yaptırımlardan kaçınabilir

    Yunanistan ile Türkiye'yi birbirine bağlayan feribot seferleri başladı

    Irak, Türk makarnasına ithalat yasağı getirdi

    Zenginlere ek vergi Ekim ayına ertelendi

    İçişleri Bakanlığı valiliklere 'düğün' genelgesi gönderdi

    Yeni Zelanda'da plastik poşet yasağı yürürlüğe girdi

    Şimdi de tünel tahriki

    E-dolandırıcılık kurbanı olmayın

    Bülent Arınç vatandaşa “edepsiz” dedi

    Mutlak otorite sürdürülemez

    Trump kazanç peşinde

    EYTlileri ötekileştirmemeliydik

    Erdoğan: Çin ile aynı vizyonu paylaşıyoruz

    Netanyahu, AB'den İran'a yaptırım uygulamasını istedi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bülent Arınç vatandaşa “edepsiz” dedi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Seçim yorgunluğu” mu?
    Genel

    Mutlak otorite sürdürülemez
    Ahmet BATTAL

    Her şey çok güzel ki zaten…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Ders al, yanlıştan dön
    Genel

    E-dolandırıcılık kurbanı olmayın
    Sabahattin BOYACI

    Külliyattan sorarım!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Liderden lidere siyaset-diplomasi yürümez
    Genel

    Şimdi de tünel tahriki

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.